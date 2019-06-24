Умер актер Андрей Харитонов, сыгравший Овода

23 июня умер советский и российский актёр Андрей Харитонов. Ему было 59 лет. Всего месяц он не дожил до своего юбилея. О смерти артиста сообщил в Facebook режиссер-документалист Виталий Манский.

Андрея Харитонова прославил его дебют – главная роль в экранизации романа «Овод» Этель Войнич, снятой Николаем Мащенко в 1980 году.

«Не стало Андрея Харитонова. Это фото я сделал ровно 40 лет назад, во время съемок «Овода во Львове, когда мы с Андреем только познакомились. После этого фильма он стал настоящей звездой. А потом что-то надломилось. И уходил, к большому сожалению, он почти забытым. Жизнь такая штука... Мои соболезнования всем кто его помнит и любит», – написал Манский под снимком артиста.

Фильмография Харитонова насчиывает несколько десятков фильмов и сериалов, среди которых: «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», «Тайна "Черных дроздов"», «Человек-невидимка», «Молодой Волкодав», «Раскол», «Кроткая» Борисова, «Конец операции "Резидент"», «Юнкера» и другие, сообщает «Российская газета».

Фото: superfun.su

С 1984 по 1990 годы Харитонов был ведущим артистом Малого театра в Москве, пишет РИА Новости. В 1991 году он снял художественный фильм «Жажда страсти», который был удостоен ряда наград, включая специальный приз фестиваля «Кинотавр» в конкурсе «Кино для избранных».

Причина смерти актера не сообщается.

На фестивале «Амурская осень» 2012 года в Благовещенске шел фильм с участием Андрея Харитонова «Поручик Ромашевъ». В сентябре 2016 года Андрей Харитонов был членом киножюри фестиваля и участвовал в актерском капустнике. Кроме того, он дал интервью радио «Эхо Москвы в Благовещенске»