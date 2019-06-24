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В причинах гибели главы Натальинского сельсовета будут разбираться следователи

В причинах гибели главы Натальинского сельсовета будут разбираться следователи

По факту гибели главы Натальинского сельсовета Татьяны Фоминой проводится доследственная проверка. Проведение проверки организовал Благовещенский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Амурской области.

Как сообщало Амур.инфо, глава Натальинского сельсовета Благовещенского района погибла при пожаре ночью 22 июня.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в селе в ночь на 22 июня начался пожар. Загорелась веранда жилого двухквартирного дома.

Для установления причин смерти и возникновения пожара проводятся пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы, сообщают в амурском следственном управлении.

Татьяне Владимировне было 55 лет. Ее похоронят во вторник, 25 июня.

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#пожары

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