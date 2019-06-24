После заражения детей гепатитом станцию переливания крови в Приамурье отремонтируют

Амурскую областную станцию переливания крови ждет капитальный ремонт. Модернизировать учреждение, по словам губернатора Приамурья, предложило врачебное сообщество, чтобы исключить повторения случаев, подобных ситуации с гепатитом C.

«Мы дополнительно постарались охватить все возможные причины появления вируса. В частности, станция переливания крови. Хотя Роспотребнадзор говорит, что это не было причиной, но врачебное сообщество предложило в том числе модернизировать станцию переливания крови, и по этому поводу тоже ведется работа, сейчас ведется проектирование. Мы станцию переливания крови значительно модернизируем, она будет практически новой, с соответствующим оборудованием», – рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов.

Конкурс на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации на капитальный ремонт административно-производственного здания ГБУЗ АО «Амурская областная станция переливания крови» был объявлен на сайте госзакупок. Начальная цена контракта превысила 1 миллион 800 тысяч рублей. Участвовать в конкурсе пожелала только одна организация. Ее заявка была признана не соответствующей необходимым требованиям. Поэтому пока подрядчик не найден.

Как сообщало Амур.инфо, в Амурской области было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей». У детей, которые в разное время проходили лечение в гематологическом отделении больницы, впоследствии был выявлен гепатит С. Ранее медики поясняли, что гепатит сопровождает онкогематологию во всем мире и винить медучреждение, в котором дети проходили лечение по основному заболеванию, преждевременно.

Комментируя ситуацию с гепатитом, на встрече с журналистами глава региона также отметил, что нужно дождаться оценок следствия.

«У нас еще ведутся следственные мероприятия, и они скажут, насколько была и была ли там чья-то вина. Я хочу сказать, что задача была: первое – гарантировать не повторение ситуации, чтобы не было рецидивов по этой теме. Здесь достаточную работу мы провели с Роспотребнадзором. Все те замечания, как бы они ни трактовались медицинским сообществом, потому что это очень специализированная тема, были устранены в кратчайшие сроки. Это отдельная была точка внимания.

Вторая точка внимания: что делать с детьми, которые уже заражены. По ним мы встречались неоднократно с федеральным министерством здравоохранения. Нам оказана консультационная поддержка. По каждому ребенку есть дорожная карта. Не все они могут быть вылечены сегодняшними лекарствами. Есть лекарства, которые могут быть применены, но в силу возраста, не ко всем они могут быть применены Есть определенные показания у каждого ребенка, у каждого индивидуальный маршрут», – прокомментировал Василий Орлов.