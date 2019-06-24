Хозяйства Приамурья страдают от переувлажнения почвы

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Глава Амурской области Василий Орлов посетил хозяйства Октябрьского, Константиновского и Тамбовского районов. Помимо текущих вопросов, обсуждалась проблема переувлажнения почвы. Хозяйства этих районов Приамурья систематически страдают от переувлажнения во время продолжительных дождей.

Как рассказал губернатору области руководитель КФХ «Романов», в настоящее время от обильного количества осадков хозяйство может недосчитаться урожая.

По мнению министра сельского хозяйства региона Олега Туркова, вариантом решения проблемы здесь может стать создание или восстановление системы мелиорации почв. «В настоящее время региональный минсельхоз прорабатывает возможность привлечения федеральных средств для оказания мер господдержки по созданию мелиоративных систем», – сказал Олег Турков.

Как сообщает пресс-служба правительства Амурской области, в нынешнем году посевная площадь КФХ «Романов» составила почти 16 тысяч гектаров, основная масса – соя. В хозяйстве взят курс на развитие материально-технической базы. За короткий промежуток времени построены современный зерноочистительно-сушильный комплекс, восемь складов для хранения зерна и семян емкостью хранения по 400 тонн каждый. Завершается строительство мастерской площадью 7 400 квадратных метров с оборудованным классом для обучения механизаторов и студентов.

Как пояснил руководитель хозяйства, одной из проблем остается привлечение молодых специалистов. «Для молодых специалистов в Борисоглебовке Октябрьского района мы уже построили три дома, еще один дом – на завершающей стадии строительства. В планах построить еще несколько благоустроенных домов для специалистов, решивших переехать и работать в хозяйстве», – сказал Сергей Романов.

Василий Орлов поручил профильному министерству проработать данный вопрос и помочь развивающемуся фермерскому хозяйству решить проблему.

Еще одним пунктом визита стала сельскохозяйственная артель «Родина» в селе Новопетровка Константиновского района.

Работающая с 1930-х годов артель обрабатывает более 5 200 гектаров. Небольшое амурское хозяйство ориентировано на производство элитных семян зерновых и сои. Более половины всех посевных площадей здесь занимает соя. На постоянной основе здесь работает более 150 человек. В ходе беседы с губернатором глава артели Виктор Силохин отметил, что сельхозартель ведет активную социальную политику на предприятии.

«За счет собственных средств хозяйство построило для работников 6 жилых домов со всеми коммунально-бытовыми условиями и хозпостройками, а также малосемейное общежитие на 4 квартиры и благоустроенное общежитие для сезонных рабочих», – сказал Виктор Силохин.

Не упускается из виду социально-спортивная и бытовая жизнь работников и села в целом. На постоянной основе СХА «Родина» оказывает спонсорскую помощь в проведении спортивных и культурных мероприятий.

Одной из проблем для села в настоящее время остается отсутствие фельдшерско-акушерского пункта в Новопетровке, что негативно влияет на привлечение на работу специалистов в село. Как рассказал глава Константиновского района Александр Колесников, согласно планам, к 2020 году здесь ожидается открытие нового ФАПа. Нового медработника уже ожидает жилье.

В завершение встречи губернатор в сопровождении главы района и руководителя СХА «Родина» возложили цветы к мемориальной доске амурского орденоносца Михаила Давыдовича Мормоля, участвовавшего в освобождении Кореи и Маньчжурии от японских захватчиков. Именно при его активной работе на посту руководителя хозяйства «Родина» на протяжении полувека на средства колхоза были построена школа, Дом культуры, четырехэтажный дом в селе Новопетровка.