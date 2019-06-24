Гороскоп на 24 июня: Раки сосредоточатся, Овны будут питать иллюзии

Восход Солнца: 04:19

Заход Солнца: 20:44

Солнце в Раке.

Овен. Критический день. Опасны перегрузки и неоправданный риск. Склонность к потаканию собственным слабостям, иллюзиям в общении, ошибочным представлениям может обусловить будущие потери в коммерческой и творческой деятельности. Возможно столкновение с грубостью, ханжеством или ограблением.

Телец. Жизненный потенциал имеет тенденцию к снижению, поэтому возможны опасные перегрузки. Сведите до минимума свои обязанности. Ваша эмоциональность и чувственность в сексуальной сфере могут обернуться ссорами или разочарованием.

Близнецы. День испытаний. Вы и ваши близкие можете столкнуться с опасностью лицом к лицу Вам придется сконцентрироваться, собраться и активно защищаться. Перенесите назначенные операции, важные встречи, поездки. Если вам удастся выйти победителем, то все будет способствовать вашему успеху.

Рак. Сегодня не стоит строить долгосрочных планов, обратите внимание только на текущие дела. Не исключено, что на следующей неделе у вас появятся перспективные идеи, серьезные предложения и существенная поддержка влиятельных людей. Постарайтесь не потеряться в кругу бесконечных проблем. Сохраняйте бодрость и оптимизм. В отношениях с окружающими вам нужно обратить внимание на недостаток искренности.

Читайте также

Гороскоп на неделю 17 – 23 июня: Рыбы захотят острых ощущений, Девы отдохнут

Лев. День благоприятен для контактов и общения с партнером. Доброжелательность и умение прощать обиды поможет избежать ссоры. Не исключено, что у вас проявится интерес к мистике, философии или религии. Живое воображение или общение с друзьями приведут вас к неожиданным выводам.

Дева. Вероятнее всего, этот день запомнится вам как день значительных корректировок долгосрочных жизненных планов, связанных либо с получением нового места, либо с новой интересной работой. Приготовьтесь к проблемам или к кадровым перестановкам. Возможен конфликт с руководством.

Весы. Пассивный, созерцательный день. Не отправляйтесь сегодня в путешествие, так как оно наверняка окажется неудачным. Посвятите день индивидуальному творчеству, домашним делам, благоустройству жилища. Полезно чтение классики, общение с родными, прослушивание музыки.

Скорпион. День благоприятный для творческой деятельности, строительства, активного отдыха на свежем воздухе. Эмоциональная восприимчивость и трезвый анализ действительности находятся в равновесии. Хороший день для зачатия или любви.

Читайте также

Гороскоп на июнь 2019 года: Рыб втянут в авантюру, Весов ждут сюрпризы

Стрелец. Это прекрасное время для размышлений о переходе к новому роду деятельности. Залог успеха – ближнее окружение. Не уходите полностью в свои проблемы. Сильная натура и стремление к лидерству помогут вам почувствовать себя хозяином жизни. День следует провести в кругу семьи.

Козерог. Этот день не самый подходящий для того, чтобы думать о любви. Все может оказаться совсем не так безоблачно, как хотелось бы. Возможны выяснения отношений с любимым человеком. Не впадайте в отчаяние, если выясните для себя что-то неприятное.

Водолей. Благоприятный день. Жизненный потенциал находится на высоком уровне. Возможен прогресс в делах, связанных с коммерческой деятельностью, поисками новых источников заработка. Для большей вероятности успеха необходимо заручиться поддержкой влиятельных особ или партнеров.

Рыбы. День неблагоприятный для занятий магией. Ни в коем случае не занимайтесь сегодня гаданиями или колдовством. Это может привлечь очень опасные и злые силы. Вероятны неприятности или финансовые потери.

Астролог: Вальдемар Небоходцев