Гороскоп на неделю 24 – 30 июня: Весы проведут революцию, Тельцы почувствуют свободу

Общий астрологический прогноз на неделю с 24 по 30 июня для всех знаков Зодиака.

Овен. Не будь конституция слабее воли, Вы бы совершали на этой неделе подвиги. Не будь тяга к духовному и высокому слабее тяги к плотскому и земному, Овны стали бы образцом духовности. В итоге Ваш удел – оставаться просто «классным парнем», но и этого, поверьте, тоже немало.

Телец. Вы легко сходитесь с людьми, но, к их огорчению, так же легко и расстаетесь. Причина проста: Вы стремитесь, находясь в коллективе, оставаться свободным от него. Такое бывает лишь тогда, когда Вы являетесь в нем абсолютным лидером. Хотя и в этом случае Ваша свобода, скорее всего, более чем условна.

Близнецы. На этой неделе вам предстоят серьезные траты, но приобретения того стоят. Начальство может отправить в командировку. Даже если ехать не хочется, держите недовольство при себе.

Рак. Ракам на этой неделе будет сопутствовать удача во многих делах. В первой половине недели есть шанс выиграть в лотерею. Это хорошее время для расширения круга знакомств, обзаведения дружескими связями.

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Лев. Львам на этой неделе звезды советуют больше внимания уделять вопросам профессиональной реализации и материального благополучия. Это те сферы деятельности, где вы окажетесь наиболее успешными, и где ваши усилия не будут потрачены впустую.

Дева. На этой неделе вас, скорее всего, ждет прорыв в деле, которое некоторое время назад застопорилось по независящим от вас причинам. Велика вероятность, что вы найдете нужный способ воздействия на людей, которые тормозили трудовой процесс или принятие важного для вас решения.

Весы. Весы на этой неделе могут быть настроены на революционные перемены в своей жизни. Основным движущим мотивом для вас, скорее всего, станет стремление к личной свободе и независимости. Вы будете крайне нетерпимы к попыткам навязать вам те или иные мнения, поступки.

Скорпион. Новые дела и проекты затевать не стоит. Ожидаемого успеха они не принесут и даже чреваты ошибками, особенно если речь идет о финансовых операциях. Внимание ваше будет рассеянно и контролю не поддастся. Лучше честно повитать в облаках, раз того требует душа.

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Стрелец. Эту неделю Стрельцы проведут в разъездах и контактах с множеством людей. Возрастет влияние и значимость людей из вашего привычного круга общения. Вы будете чаще контактировать со знакомыми, соседями, родственниками.

Козерог. Вы интуитивно определили направление течения, и потому многое дается Вам без особой борьбы. Теперь главное – угадать все его повороты и, самое главное, отмели. Возможно, кто-то будет пытаться ненавязчиво Вам помогать, мотивируя это не столько Вашими личными качествами, сколько своим к Вам отношением.

Водолей. Неделя благоприятствует самостоятельной, одиночной работе. Неплохо пойдет работа, связанная с сельским хозяйством, продажей домашних животных или посевного материала.

Рыбы. У Рыб на этой неделе может улучшиться финансовое положение. Это может быть связано с получением денежной премии или повышением тарифов на зарплату. Так или иначе, вероятность поступления в ваше распоряжение крупных сумм денег велика.

Астролог: Вальдемар Небоходцев