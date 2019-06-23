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23 июня 2019, 21:21 2

В пробке к Благовещенску внедорожник дерзко заблокировал легковушку (видео)

В пробке к Благовещенску внедорожник дерзко заблокировал легковушку (видео)
Фото: скриншот видео

В редакцию Амур.инфо продолжают поступать сообщения и негодования по поводу гигантской пробки по направлению к областному центру. У некоторых участников начали сдавать нервы. Легковой автомобиль попытался объехать пробку по встречной, однако джип резко попытался ему помешать.

«Стоим тоже в пробке. Творится вообще ужас. Одна машина не пускает другую на встречку», – такое сообщение уже вечером прислала одна из горожанок.

На предоставленных кадрах видно, как автомобиль Mazda Demio, направляющийся в сторону Благовещенска, пытается объехать пробку по полосе встречного движения. Однако стоящий впереди Toyota Land Cruiser 200 не давал этого сделать вплоть до того, что заблокировал легковушку, прижав к обочине. Правда, ему пришлось отъехать в сторону, когда со стороны областного центра по встречной начал приближаться автомобиль.

Также в редакцию прислали несколько видео, свидетельствующих о ДТП в нескольких километрах от Благовещенска, – на одном из видео на правой полосе стоят две столкнувшиеся машины. По мнению очевидцев, именно аварии могли стать причиной гигантской пробки на подъезде к Благовещенску.

Однако по официальной информации отделения пропаганды УГИБДД УМВД России по Амурской области, на 20:20 в дежурную часть по поводу ДТП в этом районе никто не обращался.

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#транспорт

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Комментарии
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  • kidm

    kidm
    1 час назад

    Молодец крузак

  • Max-1990

    Max-1990
    3 секунды назад

    Да не крузак молодец, а человек за рулём этого крузака. Может и ,действительно , оно и правильно. Нельзя ставить своё время выше времени других.

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