В пробке к Благовещенску внедорожник дерзко заблокировал легковушку (видео)

Фото: скриншот видео

«Стоим тоже в пробке. Творится вообще ужас. Одна машина не пускает другую на встречку», – такое сообщение уже вечером прислала одна из горожанок.

На предоставленных кадрах видно, как автомобиль Mazda Demio, направляющийся в сторону Благовещенска, пытается объехать пробку по полосе встречного движения. Однако стоящий впереди Toyota Land Cruiser 200 не давал этого сделать вплоть до того, что заблокировал легковушку, прижав к обочине. Правда, ему пришлось отъехать в сторону, когда со стороны областного центра по встречной начал приближаться автомобиль.

Также в редакцию прислали несколько видео, свидетельствующих о ДТП в нескольких километрах от Благовещенска, – на одном из видео на правой полосе стоят две столкнувшиеся машины. По мнению очевидцев, именно аварии могли стать причиной гигантской пробки на подъезде к Благовещенску.

Однако по официальной информации отделения пропаганды УГИБДД УМВД России по Амурской области, на 20:20 в дежурную часть по поводу ДТП в этом районе никто не обращался.