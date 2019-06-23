Кавказ – дело тонкое: тема утреннего эфира «Эха Москвы в Благовещенске»

Утром 24 июня в утреннем эфире «Эха Москвы в Благовещенске» выйдет в эфир программа «Я так думаю!». Гость студии – министр по национальной политике и делам религий Республики Дагестан Энрик Муслимов из Махачкалы.

Ведущие: Михаил Митрофанов и Татьяна Удалова.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на частоте 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Также можно предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эхо Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.