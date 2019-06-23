В открытии юбилейного международного фестиваля в Хэйхэ приняли участие 8 тысяч человек

В городе Хэййхэ с небывалым размахом стартовал масштабный фестиваль – Китайско-российская ярмарка культуры и искусства, 10-я по счету. На новом стадионе приграничного города Поднебесной собралось 8 тысяч человек – участников и зрителей этого международного события.

Перед церемонией по центральной улице Хэйхэ прошел традиционный парад-карнавал, в котором приняли участие около 2 000 человек. Открыли парад российские и китайские байкеры, проехавшие мощной колонной. Красочно оформленные машины представляли разные округа провинции Хэйлунцзян. В параде участвовали и российские артисты.

В общей сложности парад длился час и по количеству участников стал беспрецедентным, уверены постоянные зрители.

Затем участники и гости фестиваля, а это около 8 тысяч человек, переместились на новый стадион Хэйхэ, где впервые проходила церемония открытия ярмарки.

Также впервые в торжественной церемонии принял участие сводный оркестр Благовещенска и Хэйхэ, артисты Городского дома культуры областного центра.

Выступал и государственный академический ансамбль «Лезгинка», который до этого произвел огромное впечатление на китайских зрителей.

С российской стороны гостей и участников ярмарки приветствовали заместитель министра культуры России Ольга Ярилова и зампред правительства Приамурья Ольга Лысенко