Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
23июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 20:00 0

В открытии юбилейного международного фестиваля в Хэйхэ приняли участие 8 тысяч человек

В открытии юбилейного международного фестиваля в Хэйхэ приняли участие 8 тысяч человек

В городе Хэййхэ с небывалым размахом стартовал масштабный фестиваль – Китайско-российская ярмарка культуры и искусства, 10-я по счету. На новом стадионе приграничного города Поднебесной собралось 8 тысяч человек – участников и зрителей этого международного события.

Перед церемонией по центральной улице Хэйхэ прошел традиционный парад-карнавал, в котором приняли участие около 2 000 человек. Открыли парад российские и китайские байкеры, проехавшие мощной колонной. Красочно оформленные машины представляли разные округа провинции Хэйлунцзян. В параде участвовали и российские артисты.

В общей сложности парад длился час и по количеству участников стал беспрецедентным, уверены постоянные зрители.

Затем участники и гости фестиваля, а это около 8 тысяч человек, переместились на новый стадион Хэйхэ, где впервые проходила церемония открытия ярмарки.

Также впервые в торжественной церемонии принял участие сводный оркестр Благовещенска и Хэйхэ, артисты Городского дома культуры областного центра.

Выступал и государственный академический ансамбль «Лезгинка», который до этого произвел огромное впечатление на китайских зрителей.

С российской стороны гостей и участников ярмарки приветствовали заместитель министра культуры России Ольга Ярилова и зампред правительства Приамурья Ольга Лысенко

Просмотров всего: 101

#Китай #концерты #культура

распечатать


Культура

На выступлении легендарной «Лезгинки» в Хэйхэ китайские зрители пришли в восторг (фото)
Культпросвет

В Благовещенске во время реконструкции боя взорвалась палатка с боеприпасами (фото, видео)
Культура 1

В Хэйхэ торжественно откроется Китайско-российская ярмарка культуры и искусства
Общество 3

Китайский гид возил туристов в Челябинск, выдавая его за Чернобыль
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь