На выступлении легендарной «Лезгинки» в Хэйхэ китайские зрители пришли в восторг (фото)

С 22 июня в Хэйхэ стартовали мероприятия в преддверии Китайско-российской ярмарки культуры и искусства. Свои работы представили дальневосточные мастера ДПИ. А государственный академический ансамбль «Лезгинка» из Дагестана дал большой сольный концерт, который произвел настоящий фурор.

По уже сложившейся на фестивале традиции в музее города Хэйхэ в течение нескольких дней свои работы представляли ремесленники из разных уголков Дальнего Востока. Приехали гости с Камчатки, Якутии, мастера и художники из Амурской области и Благовещенска в частности.

Накануне фестиваля значительно увеличился поток китайских зрителей и покупателей, которые приобретали изделия дальневосточных мастеров. Большой сольный концерт дал государственный академический ансамбль «Лезгинка» из Дагестана, который считается золотым фондом республики. Около 40 танцоров исполнили 12 номеров.

«Можно сказать, что артисты буквально взорвали зал. Каждый номер – это было отдельное театрализованное представление, яркое шоу. Постоянно менялись потрясающей красоты костюмы, артисты выступали и невероятной энергетикой. Китайская публика обычно достаточно сдержанная, но в этот раз мы впервые видели, что люди кричали: "Браво! Бис!". Номера были с яркими танцами, с барабанами. Выступили великолепные, знаменитые на весь мир дагестанские канатоходцы, балансировщики. Зал в конце аплодировал артистам стоя», – рассказала Наталья Овсийчук, корреспондент телекомпании «Альфа-канал».

Артисты выступят и в Благовещенске. 24 июня в ОКЦ они дадут концерт на открытии фестиваля в Приамурье. Еще одно выступление «Лезгинки» в областном центре состоится на набережной, на церемонии закрытия 10-й Российско-китайской ярмарки культуры и искусства. Кроме того, несколько дней артисты будут выступать в населенных пунктах Амурской области.