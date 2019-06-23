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сегодня, 17:42 3

В направлении Благовещенска образовалась многокилометровая пробка (видео)

В направлении Благовещенска образовалась многокилометровая пробка (видео)

В редакцию Амур.инфо, стали поступать многочисленные жалобы на то, что в направлении Благовещенска автомобили стоят в большой пробке. По словам одной горожанки, которая как раз коротает время в ожидании проезда, в этот день такого ажиотажа на дороге, она не ожидала.

«Мы от поворота на Ивановку, от 11 километра, продвинулись только 20 минут как. Мы движемся, но потихонечку. Кто борзой, тот, конечно и по встречке едет. По нашей линии, где мы едем, уже была авария – врезались друг в друга. Мы сначала хотели поехать по объездной, но подумали, что погода плохая и не будет столько машин, но ошиблись», – рассказала Светлана.

В областном ГИБДД сообщили, что никакой аварии на этом направлении не зафиксировано. Проблема пробок на подъезде к Благовещенску и на выезде из него в летнее время возникает из года в год.

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#транспорт

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Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • Alisa smail

    Alisa smail
    8 минут назад

    ГИБДД пусть кое-что оторвут со стула. Тут пассажирские автобусы по встречки. Что за беспечность и хамское поведение водителей. Почему не привлекают к административной ответственности.

  • Alisa smail

    Alisa smail
    8 минут назад

    ГИБДД пусть кое-что оторвут со стула. Тут пассажирские автобусы по встречки. Что за беспечность и хамское поведение водителей. Почему не привлекают к административной ответственности.

  • Alisa smail

    Alisa smail
    8 минут назад

    ГИБДД пусть кое-что оторвут со стула. Тут пассажирские автобусы по встречки. Что за беспечность и хамское поведение водителей. Почему не привлекают к административной ответственности.

Показать все (3) Обсудить на форуме
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