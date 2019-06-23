Названа предварительная причина гибели начальника Ромненской полиции

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Начальник пункта полиции «Ромненский» Дмитрий Танцура будучи в очередном отпуске отправился на реку Горбыль Ромненского района. 23 июня, в воскресенье, в дежурную часть местного пункта полиции поступило сообщение, что о местонахождении правоохранителя ничего не известно с 21 июня.

«Сегодня в ходе поисковых мероприятий в реке было обнаружено тело пропавшего. В настоящее время устанавливаются причина смерти и обстоятельства произошедшего», – прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Амурской области.

Между тем, по факту гибели Дмитрии Танцуры началась доследственная проверка. Предварительная версия – несчастный случай.

«Днем, 23 июня 2019 года, в водоеме, расположенном в районе села Придорожное Ромненского района, обнаружен труп начальника пункта полиции "Ромненский" МО МВД России "Октябрьский" без внешних признаков насильственной смерти. По предварительным данным погибший утонул во время рыбалки, находясь в отпуске. По данному факту Октябрьским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области организовано проведение доследственной проверки», – сообщает амурское следственное управление.

Точную причину смерти полицейского установит судебно-медицинская экспертиза, которая уже проводится.

Тем временем, и в Ромнах и в Придорожном, жители обсуждают случившуюся трагедию. Среди сельчан ходит версия, что в компании, в которой отдыхал Дмитрий Владимирович, произошла ссора и он пешком отправился домой, до которого было примерно 25 километров.

Дмитрию Танцуре было 43 года. Вместе с женой он воспитывал двоих сыновей.