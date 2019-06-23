Пока ждали скорую, один еще дышал: подробности смертельного ДТП под Благовещенском

В пресс-службе амурской полиции сообщили, что у водителя отечественного автомобиля не было прав.

В ДТП пострадала пассажирка автобуса 1980 года рождения. Она была доставлена в больницу с травмами. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Между тем, в социальных сетях, очевидцы и знакомые с ситуацией люди, рассказывают, что произошло в этот роковой вечер.

«Ехали за автобусом, видели все этою. Автомобиль жигули не справился с управлением и вылетел на встречку. Водитель жигулей ехал на высокой скорости и не смог зайти в поворот, автобус пытался уйти от столкновения, но не удалось. Мы когда вызывали скорую помощь водить или пассажир жигулей еще дышал, ему пытались ребята оказать помощь», – приводится комментарий очевидца в одном из городских пабликов.

«Вчера в 18:40 ехал с аэропорта и эта жига стояла на трассе. После мимо нас пролетели и в повороте чуть бы не было. Молодые парни. Докатались», – поделился в комментариях еще одного паблика другой амурчанин.

Корреспонденту Амур.инфо удалось связаться с девушкой, которая хорошо знала обоих погибших. По ее словам, погибшего 24летнего водителя «семерки» звали Михаил, он жил в Игнатьево. Его погибшего пассажира из поселка Новый звали Геннадий, ему только исполнилось 18 лет.

«Видела вчера Михаила днем, около 14:00, он уже был нетрезв. Молодой, любил погонять. Он звал вчера с собой то ли знакомого, то ли близкого человека, но тот отказался и тогда он позвал Гену. Гена был студентом, учился в Амурском колледжа сервиса и торговли. А Михаилу вроде 2 месяца до диплома оставалось, но где он учился, я не знаю», – сообщила девушка.