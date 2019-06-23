Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
23июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:35 0

На Приамурье снова обрушатся дождь и ветер: прогноз погоды на 24 июня

На Приамурье снова обрушатся дождь и ветер: прогноз погоды на 24 июня
Фото: instagram.com/jast_me_sun/

В понедельник, 24 июня, Амурскую область накроет непогода. В большинстве районов пройдут дожди, в отдельных – сильные ливни. Прогнозируются грозы и выпадение града. Температура ночью будет 13…18 градусов выше ноля, местами по северу – около 10 градусов тепла. Днем по северу воздух прогреется до 20…25 градусов, местами – до 15 градусов. В южных районах столбики термометров покажут 27…32 градуса.

Днем ветер будет дуть с севера северо-востока со скоростью 5-10 метров в секунду, местами при грозе порывы будут достигать 15–20 метров в секунду.

В Благовещенске будет облачно с прояснениями, ночью пройдет небольшой дождь, днем ожидаются кратковременные осадки. Юго-западный ветер наберет скорость 5-10 метров в секунлу, днем с переходом на северный с порывами 13-18 метров в секунду. Ночью уличные термометры покажут 16…18 градусов тепла, днем – 29…31 градус, сообщает Амурский гидрометцентр.

Просмотров всего: 1583

#погода

распечатать


Общество 1

Грозы и жара: прогноз погоды в Приамурье на 23 июня
Общество 1

До 30 градусов жары: прогноз погоды в Амурской области на 23 июня
Общество

До 32 градусов жары: прогноз погоды в Амурской области на 22 июня
Общество

Ночью слабые дожди: прогноз погоды в Приамурье на 22 июня
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь