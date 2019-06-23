На Приамурье снова обрушатся дождь и ветер: прогноз погоды на 24 июня

В понедельник, 24 июня, Амурскую область накроет непогода. В большинстве районов пройдут дожди, в отдельных – сильные ливни. Прогнозируются грозы и выпадение града. Температура ночью будет 13…18 градусов выше ноля, местами по северу – около 10 градусов тепла. Днем по северу воздух прогреется до 20…25 градусов, местами – до 15 градусов. В южных районах столбики термометров покажут 27…32 градуса.

Днем ветер будет дуть с севера северо-востока со скоростью 5-10 метров в секунду, местами при грозе порывы будут достигать 15–20 метров в секунду.

В Благовещенске будет облачно с прояснениями, ночью пройдет небольшой дождь, днем ожидаются кратковременные осадки. Юго-западный ветер наберет скорость 5-10 метров в секунлу, днем с переходом на северный с порывами 13-18 метров в секунду. Ночью уличные термометры покажут 16…18 градусов тепла, днем – 29…31 градус, сообщает Амурский гидрометцентр.