В Благовещенске во время реконструкции боя взорвалась палатка с боеприпасами (фото, видео)

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В субботу, 22 июня, в городском парке Благовещенска около 80 человек приняли участие в реконструкции боя времен Великой Отечественной войны. Во время постановки зрителей напугал взрыв, который был частью сценария.

Патриотическую постановку организовали члены общественной организации мотолюбителей «МотоПатриот». Помимо них, участие приняли 20 бойцов Росгвардии и 31 юнармеец из поселка Новобурейский.

Временем для действа организаторы определили самое начало Великой Отечественной войны, об этом говорила и форма бойцов – она была без погонов, которых не было до 1943 года.

Сюжет открыл маленький пятилетний мальчик, прибившийся к военному отряду, который выходил из окружения. Ребенка, по сценарию, не пощадили фашисты. Многие зрители в этот момент не смогли сдержать слез. Завязался бой, стрекотня пулемета, рукопашная, крики. Затем с диким, по признанию зрителей, грохотом взорвалась палатка со складом боеприпасов. Взрыв был слышен за несколько кварталов. Зрители не пострадали: заряды закладывали опытные взрывотехники из Росгвардии, была и 20-метровая опасная зона. А вот в брезентовой палатке после взрыва зияла дыра. Многие признались, что бы потрясены реалистичностью происходящего.

«Как в кино, но только вот, на твоих глазах. Я получил большие впечатления», – рассказал зритель Владимир.

В реконструкции использовалось оружие времен Великой Отечественной войны, оно было приобретено в рамках проекта по гранту. Коллекцию оружия «МотоПатриоты» собирали 4 года. Все приобрели на Тульском оружейном заводе, где оно хранилось со времен войны. Оружие выхолощено, но звук выстрелов – настоящий. Готовую советскую форму также приобрели через интернет, она старого образца: без погонов, а на воротнике «кубики», это знаки отличия. А вот с «фашистами» пришлось повозиться.

«Набрали всего 4 человека. С одной стороны, далеко не всем хочется играть такую роль, с другой – историческая немецкая форма дороже нашей», – пояснил руководитель организации «МотоПатриот» Василий Семёнов.

Василий считает, что сегодня заинтересованные стороны историю пытаются переписать и гуманизируют фашистов, рассказывая об отдельных судьбах и случаях. Но в масштабах войны советский народ расстреливали, как маленького пятилетнего мальчика.

«У нас в музее появилась листовка, немецкая агитка, в которой людям с оккупированных территорий обещалась свобода. Но это была неправда. Как только те сдавались, их уничтожали – убивали, расстреливали, сжигали - всех, не жалели ни женщин, ни стариков, ни детей», - рассказал Василий Семёнов.

В реконструкции участвовала пехота и один моряк. Николай Ермолаев в клубе мотолюбителей ездит на мотоцикле «М-72» 1944 года, его недавно восстановили. Мотоцикл с пулеметной турелью, с оружием. В клубе Николай Ермолаев с начала 2018 года, его привел 15-летний сын Иван. Парень с помощью отца собрал раритетный мотоцикл «Минск». Николай Ермолаев сам служил когда-то в противотанковой артиллерии. На реконструкциях он всегда играет моряка.

«Я сразу вжился в это, потому что все, что мы показываем – это правда, все было. И если не мы напомним молодежи о реальной истории, им напомнит кто-то другой. И это уже будет другая история, другие акценты и даже победители. Когда я даже к себе на предприятие, на ЖЗБК на Кольцевой принес выставку оружия, люди брали его в руки и говорили, что оно не легкое. А я говорю: вот, возьмите эту винтовку Мосина и пробегите с ней 100 метров. Тяжело? А наши деды и прадеды с ней пол-Европы прошли» – рассказал Николай Ермолаев.

По сценарию, в бою участвовала и хрупкая медсестра с санитарской сумкой наперевес. Она помогала раненым. Роль сыграла Ольга Бондарева – сама хрупкая, маленькая, какими были многие медсестры в войну, которые выносили солдат с поля боя.

«Это желание, сила воли. Силы брались из ниоткуда, я верю, что так и было, - рассказала девушка. – О войне, о героических людях надо рассказывать обязательно. Молодежь, многие думают, что прошлое прошло. Что эти события уже малозначительны, есть другие заботы, отношение не серьёзное. Но это не так. Благодаря тому, что наши солдаты защитили нашу родину, у нас сейчас мирное небо над головой».

Ольга учится в АмГУ на юридическом факультете. О наборе на реконструкции времён Великой Отечественной войны девушка узнала весной из Инстаграма, участвовала в ней 9 мая и 22 июня.

Реконструкция продолжалась около 20 минут, большая часть «реквизита» - из передвижного музея истории Великой Отечественной войны, который «МотоПатриот» презентовал в мае. 9 мая с этим оружием в городском парке провели стразу три реконструкции продолжительностью около получаса.

Подробнее о мероприятии можно прочесть в рубрике «Культпросвет».

Фото предоставлены организацией «МотоПатриот»