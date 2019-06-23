В водоеме Ромненского района нашли тело начальника местной полиции

В воскресенье, 23 июня, в одном из озер Ромненского района было обнаружено тело начальника пункта полиции «Ромненский» Дмитрия Танцуры. Это произошло в 12:40 дня.

Как стало известно корреспонденту Амур.инфо, тело полицейского было обнаружено в водоеме в окрестностях село Придорожное Ромненского района – возле местного кладбища. По имеющейся информации, на момент гибели Дмитрий Владимирович находился в отпуске.

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Ольга Канюшкина