Очевидцы: в Благовещенске дрифтующий BMW врезался в машину с ребенком (видео)

Фото: скриншот видео

В субботу, в 14:00 на перекрестке 50-летия Октября и Конной столкнулись две иномарки – Toyota Prius и BMW. Сначала немецкий автомобиль врезался в ограждение, а через несколько десятков метров – в стоящую на перекрестке машину, в которой, по предварительным данным, находились девушка и ребенок.

На видео, которая сняла камера наружного наблюдение, видно, что черный автомобиль на скорости движется по улице 50-летия Октября, уходит в занос и, не справившись с управлением врезается в леерное ограждение.

После этого он снова разгоняется, движется на скорости к Конной и там врезается в стоящий на перекрестке Toyota Prius. По некоторым данным, в японском автомобиле были девушка и ребенок, который пострадал при ударе.

Полицейские устанавливают подробности и обстоятельства произошедшего, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Амурской области.