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Представьте, какая аура: амурчанам предлагают побороться за право получить домик, в котором Путин купил мед

Представьте, какая аура: амурчанам предлагают побороться за право получить домик, в котором Путин купил мед
Фото: instagram.com/28regionexport/

В Амурской области объявлен конкурс на право безвозмездного пользования медовым домиком амурских экспортеров. Конструкция знаменита тем, что на ВЭФ-2018 президент Владимир Путин купил там для себя и главы КНР сбитень из амурского меда. Теперь у торгующих этим лакомством предпринимателей Приамурья, появилась возможность получить этот домик бесплатно как минимум на год.

Конкурс проводит Центр поддержки экспорта Амурской области. Согласно условиям, претендовать на конструкцию могут субъекты малого и среднего предпринимательства, которые занимаются медом и экспортируют его за пределы региона – это главное условие.

Желающие получить домик в пользование должны до понедельника включительно подать заявку в свободной форме, а также копии экспортных контрактов на поставку меда со спецификациями. Предпочтение будет отдаваться тому, у кого сумма экспортных контрактов будет больше.

«Именно в AMUR HONEY HOUSE FOR EXPORT президент РФ Владимир Путин и его коллега из КНР Си Цзиньпин отведали вкусного амурского меда. Домик был частью экспозиции Амурской области на ВЭФ-2018. Вы только представьте, какая в этом домике аура, после таких-то событий», – говорится в инстаграм-аккаунте Центра.

Медовый домик победитель получит на год, с правом в дальнейшем продлить право пользоваться им. По условиям – в домике необходимо продавать свою продукцию.

Как сообщили в амурском центре поддержки экспорта, к ним поступило уже две заявки, одна из которых из Хабаровска, а другая – из Благовещенска. Однако за пределы региона отдавать медовый домик точно не будут.

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#конкурсы #торговля

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Комментарии
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  • full

    full
    2 часа назад

    А конструкция домика позволяет сделать в полу дырку?

  • OT

    OT
    1 час назад

    Рекламщики уже тут как тут. Как все серо и пасмурно!

  • true_rus

    true_rus
    1 час назад

    Обустройте под туалет в общественном месте желательно в парке рядом с площадью и надпись "В это домике на экспо путин пробовал медок Амурский"

  • Терминатор

    Терминатор
    22 минуты назад

    Странно, почему российский президент купил мёд без домика надо было вместе с домиком мёд купить, подарил бы его китайскому лидеру, баню уже подарил из кругляка супер дорогого. А медовый домик слабо?!

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