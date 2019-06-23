Представьте, какая аура: амурчанам предлагают побороться за право получить домик, в котором Путин купил мед

В Амурской области объявлен конкурс на право безвозмездного пользования медовым домиком амурских экспортеров. Конструкция знаменита тем, что на ВЭФ-2018 президент Владимир Путин купил там для себя и главы КНР сбитень из амурского меда. Теперь у торгующих этим лакомством предпринимателей Приамурья, появилась возможность получить этот домик бесплатно как минимум на год.

Конкурс проводит Центр поддержки экспорта Амурской области. Согласно условиям, претендовать на конструкцию могут субъекты малого и среднего предпринимательства, которые занимаются медом и экспортируют его за пределы региона – это главное условие.

Желающие получить домик в пользование должны до понедельника включительно подать заявку в свободной форме, а также копии экспортных контрактов на поставку меда со спецификациями. Предпочтение будет отдаваться тому, у кого сумма экспортных контрактов будет больше.

«Именно в AMUR HONEY HOUSE FOR EXPORT президент РФ Владимир Путин и его коллега из КНР Си Цзиньпин отведали вкусного амурского меда. Домик был частью экспозиции Амурской области на ВЭФ-2018. Вы только представьте, какая в этом домике аура, после таких-то событий», – говорится в инстаграм-аккаунте Центра.

Медовый домик победитель получит на год, с правом в дальнейшем продлить право пользоваться им. По условиям – в домике необходимо продавать свою продукцию.

Как сообщили в амурском центре поддержки экспорта, к ним поступило уже две заявки, одна из которых из Хабаровска, а другая – из Благовещенска. Однако за пределы региона отдавать медовый домик точно не будут.