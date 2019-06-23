В Хэйхэ торжественно откроется Китайско-российская ярмарка культуры и искусства

Фото: архив Амур.инфо

23 июня в Хэйхэ пройдет торжественное открытие 10-й Китайско-российской ярмарки культуры и искусства. На церемонии открытия в Поднебесной будут представлены 10 городов провинции Хэйлунцзян и 10 регионов ДФО.

Праздничные гулянья, посвященные открытию ярмарки, начнутся примерно в 15:00 по амурскому времени. В них примут участие представители творческих коллективов и ассоциаций дружбы двух стран: 150 россиян и 1 500 участников из Китая, сообщает biang.ru со ссылкой на администрацию Хэйхэ.

Участники гуляний, одетые в традиционные праздничные китайские и русские костюмы, пройдут по улицам с песнями, плясками и танцами, некоторые из них будут выполнять праздничные номера на машинах, украшенных цветами.

В текущем году с китайской стороны в гуляньях будут участвовать творческие коллективы и представители ассоциаций культуры из 10 приграничных городов – Муданьцзяна, Дуннина, Суйфэньхэ, Тунцзяна, Фуюаня, Хэгана, Мохэ, Хулиня, Жаохэ и Цзяиня. От российской стороны в Хэйхэ на гулянья приедут коллективы из 10 регионов: из Магаданской области, Приморского края, Хабаровского края, Сахалинской области, Чукотского автономного округа, Забайкальского края, Камчатского края, ЕАО, а также Благовещенского и Бурейского районов Амурской области.

Торжественная церемония открытия 10-й Китайско-российской ярмарки культуры и искусства состоится на городском стадионе Хэйхэ в 16:00 по пекинскому времени. На церемонии открытия ожидается присутствие зампреда правительства Амурской области по социальным вопросам Ольги Лысенко и министра культуры и национальной политики Амурской области Ольги Юрковой.

Как сообщили Biang.ru в администрации Хэйхэ, с китайской стороны ожидается присутствие чиновника от министерства культуры и туризма Китая, а также заместителя председателя консультативного совета провинции Хэйлунцзян. Имена чиновников пока не назвали. Кроме того, на церемонии открытия будут присутствовать секретарь горкома Хэйхэ Цинь Энтин и мэр города Ма Ли.

В последующие дни в Хэйхэ пройдут выставки работ амурских художников, выставки ремесленных изделий дальневосточных регионов, презентация амурских продуктов и гастроли творческих коллективов Дальневосточного федерального округа.

Утром 23 июня в Хэйхэ также пройдет Первый форум сотрудничества городов-побратимов.

А уже 24 июня, в понедельник, торжественная церемония открытия X международного фестиваля «Российско-китайская ярмарка культуры и искусства» пройдет в Благовещенске, в Общественно-культурном центре. Мероприятие запланировано на 17:00.

Несколькими часами ранее – в 15:00 – состоится открытие сразу нескольких выставок, в том числе, современного искусства Китая, а также искусства молодых художников Приамурья.