В Приамурье автобус с пассажирами столкнулся с иномаркой

Вечером 22 июня на автодороге в Благовещенском районе столкнулись Toyota Wish и автобус Higer. Происшествие случилось в 20:35. По предварительной информации, три человека получили травмы.

Полицейские устанавливают подробности и обстоятельства произошедшего, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Амурской области.

По информации РЕН ТВ, в ДТП попал частный маршрутный автобус, который после столкновения завалился на бок в кювет. В салоне транспортного средства в этот момент находились 13 человек. Пострадавших госпитализировали. Остальные пассажиры уехали на попутном транспорте.