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В Приамурье автобус с пассажирами столкнулся с иномаркой

В Приамурье автобус с пассажирами столкнулся с иномаркой

Вечером 22 июня на автодороге в Благовещенском районе столкнулись Toyota Wish и автобус Higer. Происшествие случилось в 20:35. По предварительной информации, три человека получили травмы.

Полицейские устанавливают подробности и обстоятельства произошедшего, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Амурской области.

По информации РЕН ТВ, в ДТП попал частный маршрутный автобус, который после столкновения завалился на бок в кювет. В салоне транспортного средства в этот момент находились 13 человек. Пострадавших госпитализировали. Остальные пассажиры уехали на попутном транспорте.

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#ДТП #здоровье

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Комментарии
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  • Врангель

    Врангель
    3 часа назад

    24 июня? еще и вечером, во предсказатели

  • idallgo

    idallgo
    3 часа назад

    Как 24 июня? А сегодня какое? С утра вроде было 23.

  • idallgo

    idallgo
    3 часа назад

    Как 24 июня? А сегодня какое? С утра вроде было 23.

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