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С понедельника очередной район Благовещенска останется без горячей воды

С понедельника очередной район Благовещенска останется без горячей воды
Фото: Амур.инфо

Городские тепловые магистрали продолжают готовить к следующему отопительному сезону. В понедельник, 24 июня, от горячего водоснабжения временно отключат очередной район Благовещенска.

Согласно опубликованному ранее графику, без горячей воды останутся жители центральной части города: от улицы Комсомольской до улицы 50-летия Октября между улицами Ленина и Горького. Ремонтные работы продлятся до 5 июля.

В этот период на тепломагистрали пройдет текущий ремонт. Специалисты цеха тепловых сетей проведут ревизию всей запорной арматуры и сальниковых компенсаторов на тепловых магистралях, часть оборудования заменят. Также традиционно будет проведена диагностика состояния металла трубопроводов, обнаруженные неполадки устранят. Кроме того, в Благовещенске уже приступили к строительству еще одной понизительной насосной станции, которая улучшит гидравлический режим тепловых сетей по городу в целом.

В воскресенье должна завершиться подготовка к предстоящему отопительному периоду котельной поселка Садовый, которая длилась с 10 июня.

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#ЖКХ

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