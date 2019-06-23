Китайский гид возил туристов в Челябинск, выдавая его за Чернобыль

Руководитель китайской турфирмы Ляо Гаоминг показывал соотечественникам Челябинск, выдавая его за зону отчуждения Чернобыльской АЭС. Обнаружить мошенничество удалось, после того, как путевку купил один из китайских чиновников.

Гид рассказывал гостям уральского города, что Чернобыль и Припять смогли устранить часть катастрофы после взрыва, поэтому город снова заселен и снова может функционировать. Но полностью ликвидировать последствия аварии не удалось, поэтому радиация на счетчике Гейгера в некоторых местах Челябинска была сравнима с украинским городом. Это было для туристов весомым основанием верить в то, что они действительно в Чернобыле,сообщает «В Курсе.ру».

Обнаружил мошенничество глава министерства энергетики Китая Ля Мингдунь. Чиновник уже был в этом городе в 80-х годах и смог легко отличить города друг от друга.

После этого в Китае стали покупать больше туров в Челябинск. Это и организовать легче, и место безопаснее, а сама столица Урала местами напоминает город с АЭС.

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