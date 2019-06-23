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Грозы и жара: прогноз погоды в Приамурье на 23 июня

Грозы и жара: прогноз погоды в Приамурье на 23 июня
Фото: instagram.com/nestan_peterbald_usa/

В воскресенье, 23 июня, в Амурской области переменно облачно, в отдельных районах пройдут кратковременные дожди и грозы. Слабый до умеренного ветер дует с востока, юго-востока.

Уличные термометры покажут 25…30, местами по северо-востоку воздух прогреется до 20 градусов.

В Благовещенске ожидается переменная облачность, возможен кратковременный дождь и гроза. Юго-восточный дует со скоростью 4–9 метров в секунду. Температура днем будет держаться на отметке 30 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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