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сегодня, 09:32 1

В Москве задержаны и отменены многие авиарейсы, из-за этого есть задержки вылета в Приамурье

В Москве задержаны и отменены многие авиарейсы, из-за этого есть задержки вылета в Приамурье

В областном центре Приамурья задерживается вылет самолета в Москву. По расписанию он должен был взлететь в 11 часов, однако время вылета перенесли на 12:15. В благовещенском аэропорту объясняют это тем, что вовремя не прилетел самолет из столицы. Теперь его ждут в 11:05.

Задержанный рейс летит в Москву через Екатеринбург. Федеральные СМИ сообщают о массовой задержке и отмене рейсов из столицы. В городе объявлен желтый уровень погодной опасности – там ожидаются жара, гроза и усиление ветра.

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#природа #транспорт

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Комментарии
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  • SnoopyKiller

    SnoopyKiller
    58 минут назад

    Очередной текст от ПТУшников из амур.инфо: "В М_О_скове...". Бгг

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