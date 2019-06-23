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Под Благовещенском столкнулись «семерка» и автобус: погибли двое (видео)

Под Благовещенском столкнулись «семерка» и автобус: погибли двое (видео)

На седьмом километре аэропортовской трассы под Благовещенском произошло серьезное ДТП. В субботу, 22 июня, в 23:05 там столкнулись ВАЗ-2107 и рейсовый автобус Daewoo. В аварии погибли два человека.

Эту информацию корреспонденту ИА «Амур.инфо» подтвердили в региональном управлении Госавтоинспекции. Погибшие находились в легковом авто.

Также, по предварительным данным, пострадал один человек, находившийся в автобусе.

Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

По словам очевидцев, которые ехали за автобусом, водитель ВАЗа не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в автобус. Водитель Daewoo пытался избежать столкновения, но было уже поздно, так как «семерка» двигалась слишком быстро. Автобус двигался в сторону Благовещенска.

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#ДТП

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