Гороскоп на 23 июня: у Козерогов успех в личной жизни, а Львы подведут итоги

Восход Солнца: 04:19

Заход Солнца: 20:44

Солнце в Раке.

Овен. Пассивный, созерцательный день. Обдуманные действия могут иметь шанс на успех. Постепенно будут возрастать жизненные силы и сексуальный потенциал.

Телец. Напряженный день, который пройдет под знаком неверности, обмана, ложных обещаний. Чтобы избежать разочарований, внимательно относитесь к делам, связанным с деньгами или оформлением документов.

Близнецы. Воскресенье окажется довольно сложным. От вас потребуется реализовать способность адаптироваться в трудных условиях. Велика вероятность серьезных перемен в вашей жизни.

Рак. День может быть тяжелым. Партнерские отношения будут разрастаться, что указывает на появление в вашей жизни новых знакомых, расширение круга общения, особенно у мужчин-Раков Однако следует остерегаться, ибо благодаря своей податливости или нерешительности вы можете быть вовлечены в ненужные споры или пустые контакты.

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Лев. Снижение жизненных сил будет основанием для ухудшения самочувствия и рассеянности. Не стоит сегодня подводить итоги, принимать важные решения, вступать в брак. Возможно, что только благодаря помощи со стороны вам удастся сохранить занятые позиции.

Дева. Жизненный потенциал находится на высоком уровне, поэтому вы сможете в полной мере проявить свои таланты и способности. Расположение звезд указывает на опасность финансовых потерь или обмана в коммерческих операциях.

Весы. День благоприятен и позволит реализовать идеи и планы предыдущих суток. Сохраняйте мечты в тайне от других. Постороннее влияние в значительной степени затруднит продвижение на пути к успеху.

Скорпион. День благоприятен для серьезных деловых контактов и восстановления дружеских связей, которые окажутся довольно прочными.Вместе с друзьями стройте планы на будущее в области политики, бизнеса, искусства. Но понадобится много времени, сил и финансовых средств для осуществления этих планов.

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Стрелец. Противоречивый, двойственный день. Вероятно, что первая половина дня не принесет успеха, а возникшие обстоятельства заставят пересмотреть планы на будущее. Даже несмотря на активность многих Стрельцов, заметных результатов ждать не приходится. Вполне может статься, что человек, от которого вы зависите, недоволен вами и негативно повлияет на ваше положение.

Козерог. День, благоприятный для помолвки, заключения брака. Личная жизнь некоторых Козерогов может приобрести особое значение. Возможно, что молодые люди примут решение о создании семьи. Вероятны встречи со старыми друзьями и поклонниками, которые возродят светлые минуты прошедших дней.

Водолей. Звезды благоприятствуют коммерческой деятельности,заключению сделок и работе с ценными бумагами. Продолжайте решительно действовать во всем, никому не уступая инициативу. Можно рискнуть взяться даже за малознакомую работу.

Рыбы. Активный творческий день, проходит под знаком любви,прощения и молитвы. День благоприятен для проявления ваших талантов в профессиональной сфере деятельности, для раскрытия творческого потенциала и успеха в личной жизни. Сегодня вы сможете с невероятной легкостью получить то,что раньше казалось недоступным.

Астролог: Вальдемар Небоходцев