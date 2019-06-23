В Благовещенске в новом свете предстало вековое здание электроаппаратного завода (фото)

В областном центре Приамурья включили подсветку на одном из старейших зданий. С приходом темноты в лучах теплого света теперь можно любоваться электроаппаратным заводом, в здании которого когда-то располагалась городская управа. Этот исторический объект стал вторым по счету, который «вывели в свет» в Благовещенске, и далеко не последним.

Несмотря на то, что работы у подрядной организации собственник здания пока до конца не принял, подсветку решили включить, приурочив это событие к началу масштабного международного фестиваля – 10-й Китайско-российской ярмарки культуры и искусства.

«Виталий Александрович Ребизант (начальник государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области – Прим.ред.) попросил, поэтому и решили включить. Вообще, приводим здание в порядок, хотим, чтобы оно красиво смотрелось», – рассказал генеральный директор АО Благовещенский электроаппаратный завод Виктор Бобрышев.

По просьбе руководителя предприятия, подрядчик смонтировал новую подсветку на пристроенных частях здания и старую – на исторической части городской управы – в единый комплекс.

Теперь каждый вечер любоваться зданием завода в лучах прожекторов можно будет с 21:30 до 01:00.

75 светодиодных экономичных светильников, привезенных из Шеньчжэня, смонтировали на современных пристройках исторического здания, так как на исторической части – посередине – подсветка уже была. Новые прожекторы установили в верхней части строения, чтобы теплый свет падал сверху вниз. Все работы профинансировал собственник здания, но сумму озвучивать он не стал.

Как признавался Евгений Гамерман, руководитель компании, которая занимается архитектурной подсветкой, монтировать светильники на здании завода был гораздо проще, чем, например, на здании ЦЭВа.

На подсветку бывшего универсального магазина торгового дома «И.Я.Чурин и Ко» пришлось потратить больше времени. Работы по монтажу стартовали в начале мая, а во всей красе здание предстало перед Днем России. Вечером 11 июня загорелись все 223 закупленных на казанском заводе светодиодных светильника, установленных в три уровня.

Все это стало возможным благодаря совместным усилиям неравнодушных горожан. Инициатором проекта подсветки Центра эстетического воспитания выступил Игорь Горевой.

Еще будучи министром внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Приамурья, он первым заговорил о необходимости освещать исторические здания Благовещенска, которые с наступлением темноты превращались в безликие серые строения.

«Тогда стояла практическая задача: развивать туризм, привлекать людей. А вообще, это же естественное желание – придавать городу большую красоту, лоск, ухоженность. И если в городе есть такие архитектурные шедевры, то они обязательно должны быть подсвечены», – уверен Игорь Геннадьевич.

Первым освещенным зданием должен был стать Благовещенский педуниверситет. Даже нашлись два спонсора – предприниматели Юрий Павлов и Евгений Иванников, которые готовы были выделить на подсветку БГПУ – бывшей мужской гимназии – 3 миллиона рублей. Однако для начала фасад находящегося в федеральной собственности здания нужно было привести в порядок.

«Здание БГПУ тоже великолепное, но там было много бюрократии, так как здание в федеральной собственности. И, чтобы ремонтировать фасад, нужны были деньги из федерального бюджета, которых и тогда не было, и сейчас нет. И когда вопрос затянулся на полгода, вместе с тогда еще министром культуры Алексеем Самариным приняли решение – эти спонсорские деньги направить на областной музей. Деньги были перечислены, и очень быстро, в короткие сроки музей был освещен», – рассказывает Игорь Горевой.

Весной 2013 года Амурский областной краеведческий музей – до революции магазин Торгового дома «Кунст и Альберс» – осветили 177 прожекторов. Как и ЦЭВ, это объект культурного наследия федерального значения. Работы, как и на ЦЭВе, проводила компания Евгения Гамермана. Игорь Горевой отмечает его большую роль в реализации этих проектов: «Евгений Вячеславович – большой энтузиаст и патриот города, все эскизы по зданиям он делал бесплатно, и эта визуализация очень помогала двигать дело».

Интерес к историческим зданиям у Гамермана возник неслучайно, ведь наука – его второй вид деятельности. Евгений Вячеславович – доктор исторических наук, у него за плечами 15 лет педагогического стажа.

«Сложности при монтаже подсветки на музее были примерно те же, что и на ЦЭВе: историческое здание, толстые стены, ничего нельзя испортить, разрушить и так далее. Правда, тогда еще не было так жестко по требованиям. Там на втором этаже прожекторы светят вверх и вниз, плюс прожекторы на крыше и башнях», – рассказал Евгений Гамерман.

Через год после подсветки музея началась работа над проектом освещения здания Центра эстетического воспитания. Полностью готов и утвержден он был в 2018 году. Как говорит Евгений Гамерман, воплотить задуманное в жизнь долго не могли «из-за отсутствия финансирования и политической воли».

«Здание административное, поэтому, не будь желания руководства города и области, мало что получится», – констатирует он.

Дело сдвинулось с мертвой точки во второй половине 2018 года, по словам Гамермана, во многом благодаря ставшему тогда у руля области Василию Орлову. Большую роль в освещении ЦЭВа сыграли и городские власти – из местного бюджета на подсветку было выделено около 1,8 миллиона рублей.

«Валентина Сергеевна Калита – первый мэр, которая не только оценила значимость таких работ, но и приняла решение направить бюджетные деньги на подсветку исторических зданий. Наверное, это впервые в истории города», – говорит Игорь Горевой.

Еще около миллиона рублей выделили спонсоры: Петр Глазунов, экс-губернатор Приамурья Александр Козлов, Евгений Комогорцев, Анатолий Пак, Федор Сидоров, Александр Синьков, Александр Федорчук. Большую помощь проекту оказала газета «Амурская правда», ее главный редактор Елена Павлова.

Совместные усилия всех этих людей уже оценили многие благовещенцы, в том числе и сам инициатор.

«Поздно вечером позвонил маме, спросил, не хочет ли она съездить и посмотреть кое-что интересное. Шел дождь, никого не было. Мы вывернули из-за угла сквера и остановились. Мокрая плитка отражала свет так, что получались как бы два освещенных дворца – как на берегу озера. Дождь тихо шуршал по зонтам. Она точно не ожидала такого великолепия, просто была им поражена. Спустя минуту сказала: "Нет слов. Шикарно!" Так что одобрено на уровне мамы», – улыбается Игорь Геннадьевич.

История огней небольшого приграничного города на этом не закончится. Уже готов, но пока не утвержден комиссией по сохранению историко-культурного наследия эскиз подсветки бывших торговых рядов «Мавритания» на площади Победы. Там сейчас располагается институт геологии и природопользования.

Предлагается осветить этот объект как с площади, так и с набережной, в стиле триколор: либо попеременное включение белого, синего и красного цветов, либо одновременное – как пожелают владельцы здания. Но и с этим строением неизбежны сложности, так как оно находится в федеральной собственности у Российской академии наук.

«Это вопрос отношений региональной и федеральной власти, а так, конечно, тоже очень красивое здание. Хотя какие-то подготовительные работы уже можно и там делать. Например, начинать убирать деревья, которые практически закрыли оба фасада – и со стороны площади, и со стороны набережной», – считает Игорь Горевой.

Также в планах – освещение Амурской областной детской библиотеки на той же площади Победы. Когда-то это была чайная развесочная и розлив вин торгового дома Чурина.

Это здание сравнительно недавно – в 2017 году – было принято на государственную охрану в качестве объекта культурного наследия регионального значения. По нему эскиз будет готов текущим летом, делится планами Евгений Гамерман. Предварительно, подсветка и «Мавритании», и библиотеки обойдется в 1,5 миллиона рублей на каждое строение. Из них 200 тысяч – это средства на проект.

«Архитектурно-художественная подсветка позволяет наслаждаться видом зданий не только днем, но и в темное время суток. Таким образом, мы больше внимания жителей и гостей города привлекаем к нашим объектам культурного наследия. Это моменты вызывания интереса, популяризации объектов культурного наследия. Это подчеркивание тех или иных достоинств архитектурно-художественных памятников, поэтому, безусловно, я считаю это положительным моментом», – говорит Виталий Ребизант, начальник государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области.

Между тем в мэрии поделились планами архитектурной художественной подсветки и других зданий Благовещенска, в том числе исторических. В ближайшем будущем в городе хотят осветить Алексеевскую гимназию, Дом военного губернатора в городском парке и главную аллею парка, а также гимназию № 1 и здание ОКЦ. Такой подарок городу собирается сделать компания ДРСК на 75-летие Победы.

Возможные варианты подсветки

Фото: Амур.инфо, Елена Руденко/администрация Благовещенска, личный архив Евгения Гамермана