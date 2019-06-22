Первый благовещенский музыкальный рейс по Амуру собрал аншлаг

В субботу, 22 июня, в Благовещенске открылся летний сезон творческих литературно-музыкальных встреч. Он состоялся в рамках проекта «На амурской волне». Теперь каждую субботу в 16 часов двухчасовая водная прогулка будет проходить с полноценной развлекательной программой.

Мероприятие предполагает часовую экскурсию вдоль берегов Амура, а также концерты, встречи с известными людьми или праздничные представления. Первую программу подготовила благовещенская библиотека «Дом семьи».

Теплоход «Москва-82» отправился от причала в районе ротонды в 16 часов, программа библиотеки началась в 17 часов. Сначала библиотекари напомнили, что 22 июня – День памяти и скорби, и задали вопросы на знание истории Великой Отечественной войны.

Затем состоялась встреча с автором-исполнителем, лидером рок-группы «КонтраБАНДА» Натальей Павловой и поэтессой Валерией Полудненко под псевдонимом Рифма Вячеславовна. Наталья Павлова пела под гитару, а Валерия Полудненко читала стихи. Все желающие могли взять домой разные книги – работал буккроссинг, детям делали аквагрим.

«Рейс собрал аншлаг, все билеты были проданы! Пассажиры оказались интересными, внимательными, знающими людьми. Девочки пели песни и читали стихи, в том числе и про Благовещенск. Было очень душевно!» – рассказала заведующая библиотекой «Дом семьи» Анна Кузнецова.

Посмотреть фрагменты выступлений можно в авторской рубрике Натальи Наделяевой «Культпросвет».