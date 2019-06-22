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Посол России в США: Аляска хочет сотрудничать с Дальним Востоком

Посол России в США: Аляска хочет сотрудничать с Дальним Востоком
Фото: ria.ru

Жители и власти американского штата Аляска настроены на взаимодействие с Россией. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов по итогам поездки в регион в субботу, 22 июня.

«Все здесь – и я не преувеличиваю нисколько – нацелены на взаимодействие с Российской Федерацией», – цитирует Антонова ТАСС. По его словам, на Аляске все еще помнят о российских корнях штата. Многие американцы здесь танцуют русские танцы и поют русские песни.

«Очень важно, что в ходе этих встреч все руководители городов – пришлось встретиться где-то с мэрами четырех городов, а также с вице-губернатором Аляски – все говорили о важности более плотного взаимодействия с нашим Дальним Востоком», – отметил дипломат.

Он добавил, что пригласил губернатора Аляски и руководителя Береговой службы Аляски принять участие в предстоящем Дальневосточном экономическом форуме, сообщают «Известия».

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#Дальний Восток

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Комментарии
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  • Татра

    Татра
    1 час назад

    добро пожаловать домой

  • Я сама

    Я сама
    1 час назад

    Лучше бы Аляска приписала нас к своему штату))

    Что от этого сотрудничества? Ведь не получится "я-тебе, ты-мне?"

  • Di

    Di
    1 час назад



    Многие американцы здесь танцуют русские танцы и поют русские песни.



    Можно вместе спеть и станцевать

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