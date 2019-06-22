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Благовещенск принял третий этап соревнований по дрифту (фото)

Благовещенск принял третий этап соревнований по дрифту (фото)

В Благовещенске завершились соревнования по дрифту «РДС-Восток». Амур.инфо предлагает читателям посмотреть зрелищный фоторепортаж с картодрома «Юбилейный», где в субботу, 22 июня, состоялись заезды.

Впервые на соревнованиях в Благовещенске зрители смогли наблюдать за заездами с трибун, специально привезенных из Владивостока. Перед ними разместили большой экран, на который транслировалось все происходящее на трассе. В том числе и видеоповторы заездов.

Дрифт – это, прежде всего, дымные парные заезды. Но задача у пилотов не просто проехать дымно. Судьи оценивают тренировочные заезды и устанавливают клиппинг-зоны. Во время соревнований пилоты едут по заданию, максимально близко и зрелищно. У благовещенсокго картодрома «Юбилейный» есть особенность: это трасса, а не площадка, как во Владивостоке и Хабаровске. А на трассе, по мнению руководителя гонки Дмитрия Семенюка, пилоты чувствуют себя спокойнее.

«По трассам ездить легче, чем по площадке, – здесь нет бетонных ограждений и, как следствие, нет психологического давления. Вылететь с трассы можно, но без особых последствий. Но есть и свои нюансы – эта трасса не так проста, как кажется!» – заключил Дмитрий Семенюк.

Третий этап соревнований, который принял Благовещенск, выдался знойным. Пилотам и зрителям было жарко не только от погодных условий, но и от волнения. Поволноваться заставила напряженная борьба на трассе, но, как отметила пресс-секретарь «РДС-Восток» Алена Шестакова, состязания обошлись без серьезных эксцессов. Всего в них участвовали 17 пилотов. Результаты чемпионата «РДС-Восток» опубликованы на сайте организации.

Следующий этап заездов «РДС-Восток» состоится 13 июля во Владивостоке.

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#спорт #транспорт

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