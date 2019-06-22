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сегодня, 18:24 0

В России могут ужесточить условия выдачи потребительских кредитов

В России могут ужесточить условия выдачи потребительских кредитов
Фото: rbc.ru

Глава Сбербанка Герман Греф допустил ужесточение условий для выдачи потребительских кредитов. «Будут, и сегодня есть, ограничения, они могут быть ужесточены. Это касается соотношения текущих платежей к доходу домохозяйства», – сказал Греф.

Он напомнил, что по новым правилам при выдаче потребкредитов будут учитывать долговую нагрузку заемщика, и после достижения лимитов кредиты выдавать не будут. Однако, отметил господин Греф, полностью запретить выдачу таких кредитов нельзя.

Как сообщает «КоммерсантЪ», Центробанк решил принять дополнительные меры, чтобы ограничить долговую нагрузку в потребительском кредитовании. Причина в высокой закредитованности населения: за апрель было выдано 1,3 миллиона кредитов на сумму 270,8 миллиарда рублей, а средняя сумма потребкредита достигла рекорда в 207 тысяч рублей.

С 1 октября Центробанк планирует установить надбавки к коэффициентам риска, которые будут зависеть от долговой нагрузки заемщика и полной стоимости кредита.

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#финансы #экономика

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