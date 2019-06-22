Амурская область приняла участие в акции «Горсть памяти»

В субботу, 22 июня, «солдатские кисеты» с амурской землей отправились в Московскую область. Землю взяли с мест захоронений защитников Родины: в поселке Новый, на благовещенском кладбище и у могилы красноармейца на стадионе «Спартак».

В День памяти и скорби в городах России началась акция министерства обороны РФ «Горсть памяти». В Благовещенске землю набрали ветеран Великой Отечественной войны Клара Верисоцкая, герой Советского союза Юрий Кузнецов, мэр Валентина Калита и участница движения «Юнармия» Алина Дягтеренко.

В поселке Новый захоронены останки бойцов 100-го отдельного пулеметного батальона 101-го Краснознаменного укрепрайона. В братской могиле захоронены помощник командира взвода сержант Георгий Петрович Трутнев, командир отделения пулеметчиков сержант Иван Леонтьевич Кузьмин, командир отделения сержант Петр Ильич Пятов, погибшие в бою 16 августа 1945 года у китайской деревни Синкайлин.

Также в могиле захоронен красноармеец Николай Пахомович Кормилин, погибший 23 сентября 1945 года. Учтенным по военному кладбищу в поселке Новый считается и младший сержант Василий Игнатьевич Федосеев, командир отделения связи, который утонул 12 августа 1945 года при переправе через Амур. Его тело так и не было найдено.

Землю взяли еще в двух местах: на кладбище, расположенном на 17-м километре Новотроицкого шоссе, и на стадионе «Спартак». На кладбище покоится красноармеец Григорий Головин. Он родился в 1914 году в селе Чуевка Тамбовского района. В 1941-м Григорий ушел на фронт. В составе 268-й стрелковой дивизии Головин принял участие в одном из самых кровопролитных боев за Ленинград и погиб 19 августа 1942 года.

Могила Василия Павловича Григоренко находится на стадионе «Спартак». Василий Григоренко жил в Благовещенске на улице Первомайской. Когда началась война, он ушел на фронт, оставив жену и детей. В 1942 году семья Василия получила извещение о том, что отец пропал без вести. Оказалось, что солдат погиб от осколка мины. Его похоронили в братской могиле под Орлом. На амурскую землю прах красноармейца вернулся через 67 лет. Имя Василия Павловича Григоренко высечено на Стене памяти на площади Победы в Благовещенске.

«Эта акция дает возможность по-новому взглянуть на исторические события, понять, насколько дорога цена мира, – отметила мэр Благовещенска Валентина Калита. – Для нас это священная земля, хранящая память о наших соотечественниках: известных и безымянных героях той страшной войны».

Содержимое кисетов со всей страны поместят в историко-мемориальном комплексе главного храма Вооруженных Сил России. Он возводится в военно-патриотическом парке «Патриот» Московской области. Открытие храма приурочат к 75-летию Победы в 2020 году.