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сегодня, 16:06 0

Игорь Хомитов возглавил Константиновскую центральную районную больницу

Игорь Хомитов возглавил Константиновскую центральную районную больницу
Фото: www.instagram.com

Игорь Хомитов, около года выводивший из кризиса Зейскую районную больницу, вернулся на должность главного врача Константиновской центральной районной больницы. Придя на прежнее рабочее место, главврач принял в учреждении губернатора Амурской области и исполняющую обязанности министра здравоохранения региона.

Игорь Хомитов ознакомил Василия Орлова и Евгению Жарновникову, а также главу Константиновского района Александра Колесникова. Игорь Хомитов ознакомил их с ходом ремонта в детском отделении больницы.

«В ближайшее время обновленные яркие палаты вновь примут маленьких пациентов и их родителей. В наших планах на следующий год – капитальный ремонт детского стационара и поликлиники, а также благоустройство прилегающей территории», – сообщают в Константиновской центральной районной больнице.

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#здоровье

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