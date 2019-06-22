Игорь Хомитов возглавил Константиновскую центральную районную больницу
Игорь Хомитов, около года выводивший из кризиса Зейскую районную больницу, вернулся на должность главного врача Константиновской центральной районной больницы. Придя на прежнее рабочее место, главврач принял в учреждении губернатора Амурской области и исполняющую обязанности министра здравоохранения региона.
Игорь Хомитов ознакомил Василия Орлова и Евгению Жарновникову, а также главу Константиновского района Александра Колесникова. Игорь Хомитов ознакомил их с ходом ремонта в детском отделении больницы.
«В ближайшее время обновленные яркие палаты вновь примут маленьких пациентов и их родителей. В наших планах на следующий год – капитальный ремонт детского стационара и поликлиники, а также благоустройство прилегающей территории», – сообщают в Константиновской центральной районной больнице.
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