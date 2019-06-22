Игорь Хомитов возглавил Константиновскую центральную районную больницу

Игорь Хомитов ознакомил Василия Орлова и Евгению Жарновникову, а также главу Константиновского района Александра Колесникова. Игорь Хомитов ознакомил их с ходом ремонта в детском отделении больницы.

«В ближайшее время обновленные яркие палаты вновь примут маленьких пациентов и их родителей. В наших планах на следующий год – капитальный ремонт детского стационара и поликлиники, а также благоустройство прилегающей территории», – сообщают в Константиновской центральной районной больнице.