Забайкальцы споют, а дагестанцы станцуют лезгинку в Благовещенске

В воскресенье, 23 июня, фестиваль открывается на китайской стороне, а в Благовещенске в этот день пройдет пролог – уличный праздник в районе детской площадки с мастер-классами по запускам воздушных змеев и концертом, будут работать 20 интерактивных площадок с пенной дискотекой, презентуют проект с уличным фортепиано. На сцене цирк «Ап!» представит стрит-шоу, а потом артисты спустятся к зрителям и научат их цирковым приемам.

Делегация китайских мастеров по запуску змеев из города Шаньдун привезла в Благовещенск более 20 змеев. Их запустят 23 июня в 16 часов на набережной Амура в районе улицы Пионерской. В небо поднимутся огромные фигуры медведя и дракона.

В 17 часов начнется литературно-музыкальный вечер «Музыка и поэзия».

Основные мероприятия пройдут в понедельник, 24 июня. Третий всероссийский конкурс народных мастеров «Дальний Восток мастеровой» стартует в 11 часов в Общественно-культурном центре и продлится до 17 часов. Каждый участник представит выставку готовых изделий и выполнит конкурсное задание: в течение шести часов на глазах у зрителей и в присутствии членов жюри создаст произведение на заданную тему.

В 11:30 в правительстве Амурской области пройдет подкомиссия Министерства культуры Российской Федерации по развитию культуры, на которую соберутся все министры культуры регионов Дальнего Востока, а также два заместителя министра культуры России и заместитель министра культуры КНР.

На фестивале будут работать сразу 10 выставок. Две из них посвящены юбилейным датам – 10-летию проведения фестиваля и 70-летию установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. Три выставки приедут из других регионов – Москвы, Якутска и Хабаровска.

В 15 часов в Амурском областном краеведческом музее откроются семь выставок.

Во вторник, 25 июня, в 9:30 в Амурской областной библиотеке состоится открытие двух выставок, посвященных взаимоотношениям народов России и Китая. В 10 часов здесь же пройдет Международная научная литературная конференция.

До 18 августа в Амурском областном краеведческом музее работает большая экспозиция научно-технического музея из Пекина. На ней представлено действие основных законов физики и механики в 58 стендах. После завершения работы в Благовещенске экспозицию планируется отправить по области, а затем в другие дальневосточные города.

Впервые за всю историю фестиваля на одной сцене выступят сразу два федеральных коллектива: Государственный академический заслуженный ансамбль танца Дагестана «Лезгинка» и Московский государственный академический театр танца «Гжель». Они примут участие в церемонии открытия X Международного фестиваля «Российско-китайская ярмарка культуры и искусства», которая состоится 24 июня в 17 часов в Общественно-культурном центре. С китайской стороны будут Ансамбль песни и танца из Пекина, а также ансамбль губных гармошек из Гонконга.

В среду, 26 июня, в 11 часов в Амурском областном доме народного творчества состоится церемония открытия выставки изделий декоративно-прикладного творчества мастеров Китайской Народной Республики. В 18 часов начнется фестиваль национальных культур малочисленных народов Севера.

В 19 часов в ОКЦ пройдет концерт симфонического оркестра провинции Хэйлунцзян, который успел завоевать любовь амурских зрителей в свой прошлый приезд.

Также на фестиваль приезжают пять крупных творческих коллективов. Это Корякский фольклорный ансамбль танца «АНГТ» (Камчатский край), заслуженный коллектив Приморского края ансамбль танца «Плясунья» (Приморский край), ансамбль балалаечников «БалАнс» (Республика Саха (Якутия), образцовый эстрадно-духовой оркестр Детской школы искусств поселка Смидович (ЕАО) и ансамбль песни и пляски «Забайкальские казаки» (Забайкальский край).

Концерты состоятся в поселке Прогресс, в селе Константиновка, в Свободном, Райчихинске, Белогорске, поселке Серышево, селе Ивановка, поселке Архара, в Циолковском, Шимановске, Новобурейском и Тамбовке.

В пятницу, 28 июня, в 14 часов в АОДНТ пройдет концерт ассоциаций пожилых людей Амурской области и провинции Хэйлунцзян.

Юбилейный фестиваль закроется 28 июня в 18 часов на набережной Амура. Артисты готовят большой концерт. Пройдет обмен свадебными традициями двух стран, будут работать интерактивные площадки областных библиотек, краеведческого музея, Института Конфуция. Также состоятся показательные выступления федераций ушу Амурской области и провинции Хэйлунцзян, демонстрации коллекций одежды модельеров России и Китая, показательные выступления ассоциаций пожилых людей Амурской области и провинции Хэйлунцзян, выступление делегаций коренных малочисленных народов Севера России и Китая, спортивная площадка, арт-квартал, выставки мастеров декоративно-прикладного творчества мастеров двух стран и многое другое.

В 19 часов в музее пройдет концерт Амурского камерного хора «Возрождение» «Музыка на границе».

В субботу, 29 июня, в 15 часов в АОДНТ пройдет концерт ансамбля песни и пляски «Забайкальские казаки» (Забайкальский край).

Ознакомиться с программой мероприятий читатели Амур.инфо могут в авторской рубрике «Культпросвет» Натальи Наделяевой.