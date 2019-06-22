В Свободненском районе угнали и сожгли автомобиль (видео)

В Свободненском районе сгорела машина. Утром в субботу, 22 июня, очевидец снял видео о возгорании автомобиля возле села Москвитино. Оказалось, «тойота» была угнана из Свободного.

«Сегодня утром в полицию поступило сообщение об угоне автомобиля Toyota Mark II из Свободного. Позже автомобиль был обнаружен сгоревшим», – прокомментировали в амурском управлении МВД России.

В полиции добавили, что в настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства случившегося. Информации о пострадавших нет.