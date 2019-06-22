В Амурской области трагически погибла глава Натальинского сельсовета

При пожаре погибла женщина, сообщили в Главном управлении МЧС России по Амурской области. Как стало известно ИА «Амур.инфо», погибшая – Татьяна Фомина. Татьяна Владимировна приступила к обязанностям главы Натальинского сельсовета в конце 2018 года.

«Администрация Благовещенского района с глубоким прискорбием сообщает о трагическом уходе из жизни главы Натальинского сельсовета Татьяны Владимировны Фоминой и выражает искренние соболезнования ее родным, близким и жителям сельсовета. Татьяна Владимировна начала свою трудовую деятельность учителем начальных классов в малокомплектной школе села Натальино. Затем была работа в органах местной власти, которой она отдала без малого 30 лет – сначала в качестве секретаря исполкома при Натальинском совете народных депутатов, потом как штатный сотрудник местной сельской администрации, пройдя путь от главного специалиста до руководителя муниципального образования», – сообщили в пресс-службе Благовещенского района.

23 ноября 2018 года Татьяна Фомина официально приступила к обязанностям главы Натальинского сельсовета. «Страха перед будущим у меня нет. Имеется желание общими усилиями сделать проживание в нашем одном большом доме – селе Натальино – более современным и комфортным», – подчеркивала Татьяна Фомина. Татьяне Владимировне было 55 лет.