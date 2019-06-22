В Натальине при пожаре погибла женщина

В селе Натальино Благовещенского района при пожаре погибла женщина. Пожар в двухквартирном доме начался ночью в субботу, 22 июня.

По данным ГУ МЧС России по Амурской области, возгорание началось на веранде одной из квартир дома. К месту пожара оперативно прибыли огнеборцы пожарного поста при пожарно-спасательной части № 42 села Натальино. На помощь отправились также пожарные из Новопетровки и Белогорья.

Пламя потушили через 19 минут после прибытия. «В результате пожара веранда одной из квартир полностью уничтожена огнем. Квартира повреждена по всей площади. Погиб один человек – женщина 1963 года рождения. Причина и виновник пожара устанавливаются», – сообщает пресс-служба ведомства.