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В День памяти и скорби в Благовещенске почтили память павших воинов-амурцев

В День памяти и скорби, 22 июня, в Благовещенске прошел торжественный митинг с возложением цветов к памятнику воинам-амурцам, павшим в годы Великой Отечественной войны. В мероприятии приняли участие губернатор Амурской области Василий Орлов, представители областной и городской власти, общественных организаций, ветераны и молодежь.

«День 22 июня 1941 года навеки вошел в историю нашей Родины как дата великой трагедии для всего народа. Более 100 тысяч жителей Амурской области ушли на фронт. Они проявили в боях беспримерный героизм и отвагу. С фронтов Великой Отечественной не вернулись 36 тысяч амурчан. Память о тех, кто ценой своей жизни отстоял родную землю, всегда будет жить в наших сердцах. Благодаря их подвигу мы живем в мирное время в свободной стране. Вечная слава воинам-освободителям! Вечная память павшим героям!» – сказал губернатор Амурской области Василий Орлов.

Память погибших воинов почтили минутой молчания. Участники церемонии возложили венки и цветы к памятнику воинам-амурцам, павшим в годы войны, сообщает правительство Амурской области.

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#областная власть #память

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