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сегодня, 11:37 0

В Сковородинском районе выдали сертификаты на покупку квартир

В Сковородинском районе выдали сертификаты на покупку квартир
Фото: ru.depositphotos.com

Молодые семьи Сковородинского района готовятся к переезду. Пять супружеских пар получили сертификаты на покупку нового жилья.

Такую возможность они получили благодаря реализации федеральной программы «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий». По ее условиям молодые семьи могут обзавестись первой собственной квартирой, построить дом или расширить уже имеющееся жилое пространство.

Молодые семьи из Сковородинского района получили сертификаты на сумму более 655 тысяч рублей. Вручил их заместитель главы района по экономике Александр Ситников.

Как сообщает правительство Амурской области, программа, помогающая молодым семьям приобрести жилье, действует в Приамурье на протяжении пяти лет. За это время удалось переселить 250 молодых семей. В Приамурье более 2,5 тысячи супругов стали участниками программы и ждут своей очереди. Деньги выделяют федеральный, областной и местный бюджеты.

В 2018 году по программе новоселье справила 41 амурская семья. В текущем году на новые «квадраты» переедут 47 молодых пар.

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#областная власть #Сковородино

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