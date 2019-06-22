Благовещенец обвиняется в попытке освободить родственника-условника от явки

Житель Благовещенска обвиняется в использовании подложных документов. Чтобы освободить условно осужденного родственника от явки, он предоставил в уголовно-исполнительную инспекцию подложный документ.

Факт предоставления установила прокурорская проверка. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа». Прокуратура Благовещенска утвердила обвинительный акт. Материалы дела направлены мировому судье.

В соответствии с Уголовным кодексом РФ, за совершение преступления суд может назначить наказание от штрафа в размере до 80 тысяч рублей до ареста на срок до шести месяцев, сообщает прокуратура Амурской области.