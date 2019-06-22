Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:29 1

Благовещенец обвиняется в попытке освободить родственника-условника от явки

Благовещенец обвиняется в попытке освободить родственника-условника от явки
Фото: ru.depositphotos.com

Житель Благовещенска обвиняется в использовании подложных документов. Чтобы освободить условно осужденного родственника от явки, он предоставил в уголовно-исполнительную инспекцию подложный документ.

Факт предоставления установила прокурорская проверка. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа». Прокуратура Благовещенска утвердила обвинительный акт. Материалы дела направлены мировому судье.

В соответствии с Уголовным кодексом РФ, за совершение преступления суд может назначить наказание от штрафа в размере до 80 тысяч рублей до ареста на срок до шести месяцев, сообщает прокуратура Амурской области.

Просмотров всего: 92

#закон #криминал #происшествия #суды

распечатать


Происшествия 15

Не справившись с ипотекой, амурчанка лишилась квартиры и машины
В России и мире 1

Сотрудники магазина музыкальных инструментов увидели паранормальные явления (видео)
Общество

Амурчанин поблагодарил автоинспекторов за помощь в воспитании сына
Происшествия 5

В Райчихинске в районе заброшенного завода нашли противотанковые мины
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • inoy

    inoy
    25 минут назад

    а у нас вчера во дворе один человек не правильно поставил машину, напишите про это статью))))

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь