Благовещенцы зажгли свечи в память о защитниках Родины

В субботу, 22 июня, в 4 часа утра в Благовещенске на площади Победы собрались более 100 человек. Они приняли участие во всероссийской акции «Свеча памяти». Люди почтили память защитников Родины в годы Великой Отечественной войны.

Патриотическая акция «Свеча памяти» проходит в областном центре Приамурья ежегодно на протяжении 12 лет. Традиционно организаторами мероприятия выступают Благовещенское городское отделение партии «Единая Россия», Амурское региональное отделение всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России», благовещенская городская общественная организация «Ассоциация пожилых людей». Не обошлась организация акции без всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

В этом гуду акция собрала на площади Победы более 100 человек. «Почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны пришли не только члены партии "Единая Россия", но также представители различных структур, таких как МЧС и МВД, представители волонтерских объединений, спортсмены, простые горожане и вчерашние выпускники», – сообщает амурское отделение «Единой России». Над площадью прозвучали залпы, присутствующие почтили память погибших минутой молчания. Под аккомпанемент оркестра участники мероприятия возложили цветы к Вечному огню у памятника воинам-амурцам и мемориала труженикам тыла.

«Вчера в Благовещенске прошли выпускные вечера, и это очень символично. Поскольку 78 лет назад в результате вероломного нападения фашистскими захватчиками на нашу страну выпускники школ сразу же после своего выпускного ушли на фронт и защищали свою Родину. Очень важно, чтобы наши дети и внуки никогда не знали, что такое война, но помнили, какой подвиг совершили предки», – сказала исполнительный секретарь Благовещенского городского отделения партии «Единая Россия» Оксана Чупрова.

Собравшиеся на площади зажгли свечи у памятника воинам-амурцам, а затем встали вокруг него, взявшись за руки.