В Благовещенске после ДТП, в котором пострадали женщина с ребенком, возбуждено уголовное дело

Автомобиль Toyota Nadia сбил пешеходов – маму и ее маленькую дочь. Ребенка от удара отбросило на обочину, а женщину протащило несколько метров по дороге. В амурском управлении МВД России сообщают, что в отношении женщины 1977 года рождения, управлявшей «тойотой», возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинения тяжкого вреда здоровью человека».

По данным полиции, предварительно установлено, что 21 июня 2019 года около 8:00 в Благовещенске в районе дома № 33 по улице Конной женщина, управляя автомобилем, при повороте на регулируемом перекрестке совершила наезд на пешеходов, переходивших проезжую часть на зеленый сигнал светофора. В результате ДТП женщина 1982 года рождения и ребенок 2014 года рождения доставлены в больницу.

«Следователями устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – отметили в УМВД.

Тем временем случившееся обсуждают подписчики инстаграм-аккаунта хроники городских происшествий «Сканер». В обсуждении участвовала мама пострадавшей девочки. «Доча в тяжелом состоянии, в реанимации. Мы переходили на зеленый светофор, в положенном месте, не спеша. Малышку откинуло, меня под машиной протащило – сейчас вижу, как далеко. 20 секунд светофора было. Водитель сама говорила: "Это я виновата"», – написала Татьяна.