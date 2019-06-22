Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:04 26

Путин ввел запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией

Путин ввел запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией
Фото: ratanews.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым с 8 июля вводится временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией. Туроператорам рекомендовано воздерживаться от продажи россиянам путевок.

«Запрет будет действовать до тех пор, пока ситуация с безопасностью россиян в этой стране не будет взята под контроль», – заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя указ главы государства. «В Грузии должна нормализоваться ситуация и исчезнуть как таковая малейшая угроза для наших граждан перед тем, как это решение может быть пересмотрено президентом», – сказал Песков.

Россияне в основном отдыхают в Грузии самостоятельно, а не по линии туроператоров, и Ростуризм окажет им все необходимое содействие, пояснила агентству руководитель Ростуризма Зарина Догузова. «Наша официальная позиция: туристам воздержаться от поездок в Грузию, а туроператорам – от реализации туров. У нас минимальное количество туроператоров работает на грузинском направлении. В основном там индивидуальные туристы. Все, что нужно будет от агентства, мы сделаем», – сказала Догузова.

Утром в субботу, 22 июня, Росавиация проведет совещание в связи с приостановкой сообщения РФ и Грузии. Авиакомпания «Уральские авиалинии», выполняющая ежедневные рейсы в Грузию из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России, понесет существенные потери при закрытии перелетов из городов РФ на территорию Грузии. Об этом в пятницу сообщил ТАСС гендиректор компании Сергей Скуратов. «До 8 июля будем вывозить, завтра разберемся, пока решение не принято. Потери будут достаточно большие», – сказал Скуратов.

В четверг, 20 июня, в центре Тбилиси у здания парламента собрались несколько тысяч демонстрантов. Люди требовали отставки главы МВД и председателя парламента, предприняли попытку штурма здания. Полиция разогнала митинг, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. Как сообщают грузинские СМИ, задержано несколько десятков человек. В тот же день Минздрав страны сообщил о 52 пострадавших, в том числе 38 полицейских.

Как сообщает Newsru.com, причиной митинга стало обернувшееся скандалом участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова, а также других делегатов из России в 26-й сессии Генассамблеи Международной ассамблеи православия (МАП).

В четверг утром Гаврилов в качестве президента МАП открыл заседание в здании парламента Грузии. Оппозиционные грузинские депутаты возмутились тем, что Гаврилов обратился к делегатам, сидя в кресле председателя высшего законодательного органа. Представители оппозиции в знак протеста пикетировали трибуну и кресло спикера парламента и не дали возможность продолжить работу Генассамблеи.

Просмотров всего: 520

#российская власть

распечатать


Власть

Владимир Путин будет контролировать реализацию мусорной реформы
Власть 14

Путин о «Единой России»: партия выполняет непопулярные, но необходимые для страны решения
Власть 3

На «Прямую линию» с Путиным поступило около двух миллионов вопросов

Власть 10

Президент на «Прямой линии» согласился с тем, что россияне стали жить хуже
Комментарии
Показать все (26) Обсудить на форуме
  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    3 часа назад

    А так каждые выходные амурчане летают в Грузию...

  • ay

    ay
    2 часа назад

    А у России дружественных стран и не осталось. Так - Сирии да Венесуэлы. Но там с экономикой ваще полный швах.

    З.Ы. Зато грузинские полицейские взяток не берут. Вообще.

  • Crasy

    Crasy
    2 часа назад

  • Татра

    Татра
    2 часа назад

    надо разорвать отношения с Грузией

  • ay

    ay
    2 часа назад

    Зачем? Власть не уважают россейскую? Так и население РФ её как-то не очень. Правда, его пытаются научить это делать. Уважать. Через силу. И лишения. При этом ни в чом себе не отказывая.

  • Татра

    Татра
    2 часа назад

    не надо путать интересы России и ненависть к власти

  • ay

    ay
    1 час назад

    И какие интересы России? В интересах России дружить, а не враждовать с соседями.

  • Татра

    Татра
    1 час назад

    у вас либерастов друзья в америке

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    ay

    И какие интересы России? В интересах России дружить, а не враждовать с соседями.



    Вот тоже думаю, интересы - не наживать врагов на ровном месте.

  • ay

    ay
    1 час назад

    Пхых. Либерастов в лдпр ищите.

  • Crasy

    Crasy
    1 час назад

    Татра

    у вас либерастов друзья в америке



    А у кремлядей в друзьях только венеролог на новой

  • Татра

    Татра
    1 час назад

    подставьте другую щёку если нравится

  • Crasy

    Crasy
    1 час назад

    Лично мне грузины ничего не сделали. Пусть Мордор подставляет, щеку или что привыкли.

  • Татра

    Татра
    1 час назад

    вы мыслите категориями своей прихожей

  • Crasy

    Crasy
    1 час назад

    А вы с Гексогеном вообще не мыслите.

  • nerro

    nerro
    1 час назад

    Татра

    у вас либерастов друзья в америке



    А у многих тех, кто во власти, дети в Америке.

  • Татра

    Татра
    1 час назад

    про то и речь

  • Crasy

    Crasy
    1 час назад

    Татра

    про то и речь



    Вообще-то речь про то, что у всего правящего патриотического кремлёвского мусора отродье по заграницам живёт.

  • Татра

    Татра
    1 час назад

    это не повод получать оплеухи от лимитрофов

  • Crasy

    Crasy
    1 час назад

    Татра

    это не повод получать оплеухи от лимитрофов



    Это было к вашим словам о друзьях в Америке.

    Лучше иметь в друзьях цивилизованных американцев, чем кремлёвский навоз.

  • Татра

    Татра
    1 час назад

    одно другого стоит-не нравится Россия свалите за границу

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    скоро будет железный зановес)))) нам как бы все станут не друзья... но тем не менее будем помогать всяким странам в решении их проблем, но свои проблемы нас волновать не будут...... аминь Россия

  • ay

    ay
    59 минут назад

    Татра

    одно другого стоит-не нравится Россия свалите за границу



    Лучше избавить Россию от ворья, жулья и гопоты. Свежие гопнички до сих пор производятся - рэгулярно наблюдаю отмороженных юнцов из залов. Только картузы на бейсболки сменили. А так - всё тож самое.

  • Crasy

    Crasy
    36 минут назад

    Татра

    одно другого стоит-не нравится Россия свалите за границу



    Ожидаемый ответ. Очень оригинальный. Не нравится не вата, сами свалите. Дело тупого Рашки-ватника живёт и процветает.

  • Crasy

    Crasy
    35 минут назад

    Если вокруг мусор, надо не бежать искать чистое место, надо мусор выметать. Ну, не всем это дано понять.

  • кержак

    кержак
    22 минуты назад

    ...здорово метешь...)))

Показать все (26) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь