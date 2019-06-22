Путин ввел запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым с 8 июля вводится временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией. Туроператорам рекомендовано воздерживаться от продажи россиянам путевок.

«Запрет будет действовать до тех пор, пока ситуация с безопасностью россиян в этой стране не будет взята под контроль», – заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя указ главы государства. «В Грузии должна нормализоваться ситуация и исчезнуть как таковая малейшая угроза для наших граждан перед тем, как это решение может быть пересмотрено президентом», – сказал Песков.

Россияне в основном отдыхают в Грузии самостоятельно, а не по линии туроператоров, и Ростуризм окажет им все необходимое содействие, пояснила агентству руководитель Ростуризма Зарина Догузова. «Наша официальная позиция: туристам воздержаться от поездок в Грузию, а туроператорам – от реализации туров. У нас минимальное количество туроператоров работает на грузинском направлении. В основном там индивидуальные туристы. Все, что нужно будет от агентства, мы сделаем», – сказала Догузова.

Утром в субботу, 22 июня, Росавиация проведет совещание в связи с приостановкой сообщения РФ и Грузии. Авиакомпания «Уральские авиалинии», выполняющая ежедневные рейсы в Грузию из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России, понесет существенные потери при закрытии перелетов из городов РФ на территорию Грузии. Об этом в пятницу сообщил ТАСС гендиректор компании Сергей Скуратов. «До 8 июля будем вывозить, завтра разберемся, пока решение не принято. Потери будут достаточно большие», – сказал Скуратов.

В четверг, 20 июня, в центре Тбилиси у здания парламента собрались несколько тысяч демонстрантов. Люди требовали отставки главы МВД и председателя парламента, предприняли попытку штурма здания. Полиция разогнала митинг, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. Как сообщают грузинские СМИ, задержано несколько десятков человек. В тот же день Минздрав страны сообщил о 52 пострадавших, в том числе 38 полицейских.

Как сообщает Newsru.com, причиной митинга стало обернувшееся скандалом участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова, а также других делегатов из России в 26-й сессии Генассамблеи Международной ассамблеи православия (МАП).

В четверг утром Гаврилов в качестве президента МАП открыл заседание в здании парламента Грузии. Оппозиционные грузинские депутаты возмутились тем, что Гаврилов обратился к делегатам, сидя в кресле председателя высшего законодательного органа. Представители оппозиции в знак протеста пикетировали трибуну и кресло спикера парламента и не дали возможность продолжить работу Генассамблеи.