В Хабаровском крае хотят построить мост в Китай

Хабаровские предприниматели выступили перед губернатором края с инициативой строительства моста через реку Уссури. Проект позволит круглогодично связать пункты пропуска Покровка и Жаохэ вблизи города Бикина. Стоимость работ уже оценили в миллиард юаней или около 60 миллиардов рублей. Китайская сторона готова приступить к строительству в июне 2020 года.

В настоящее время это единственный круглогодичный речной пункт пропуска в регионе – зимой там устанавливается понтонный мост. Однако на несколько месяцев связь между сторонами теряется. Между тем Хабаровский край очень тесно сотрудничает с китайской стороной, что подтверждается объемами экспорта и импорта, сообщает издание DVHab. Укрепить взаимодействие стран предприниматели предлагают путем строительства моста.

«Мы уже побывали в уезде Жаохэ провинции Хэйлунцзян, где встретились с предпринимателями Поднебесной. Там было озвучено предложение о строительстве постоянного действующего автомобильного моста Покровка – Жаохэ. Это позволит увеличить поток грузов и пассажиров. Требуется мост длиной около километра: 470 метров – это водная артерия Уссури, а остальные – подъездные пути. По оценкам китайской стороны, стоимость моста составит порядка миллиарда юаней», – рассказал предприниматель Сергей Мазунин.

Недавно китайская сторона значительно улучшила инфраструктуру речного порта в Жаохэ. Его пропускная способность составит два миллиона тонн грузов и до 500 тысяч пассажиров в год. Далее там планируется строительство аэропорта.

«Проект интересный, но такие вещи решаются на федеральном уровне. Мы готовы выйти с таким предложением к Минтрансу РФ. Но надо понимать, что это процесс не быстрый. Сколько строился мост из Благовещенска в Хэйхэ? Проект существовал с 1991 года. Но нам нужно увеличивать нагрузку на наш пропускной пункт Покровка, он работает на 30 % своей мощности. Тогда это будет дополнительным плюсом в получении одобрения», — заявил губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

Одновременно с этим в правительстве края ведется разработка специальной программы, которая позволит многим перевозчикам использовать местный аэропорт для посадки своих самолетов. Это сдержит цены на авиаперелеты и увеличит географию рейсов.