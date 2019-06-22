Гороскоп на 22 июня: Козерогам стоит осмотреться, Дев ждет испытание

Восход Солнца: 04:19

Заход Солнца: 20:44

Солнце в Раке.

Овен. Вас ожидает спокойный выходной день. Многие Овны окажутся в роли пассивных наблюдателей, упустив инициативу из своих рук. Спокойное миросозерцание и обостренная интуиция помогут правильно оценить даже самые сложные ситуации. Многим Овнам даже удастся легко и деликатно взять свою долю жизненных благ. Состояние равновесия будет способствовать ослаблению хронических заболеваний.

Телец. Напряженный день, связанный с опасностью для здоровья и жизни. Возможно, что неприятное известие нарушит внутреннее равновесие и благоприятную обстановку в семье. Женщинам-Тельцам не следует проявлять излишнюю независимость в высказываниях или упорствовать в отстаивании своего мнения.

Близнецы. Вероятно, что этот день запомнится вам необычайной теплотой, гармонией, оптимистическим настроением и энтузиазмом. Хорошее настроение и активность будут содействовать вашей привлекательности и располагать к вам окружающих. День благоприятный для поездок и путешествий.

Рак. День неблагоприятный для финансовой деятельности, для любых активных действий и дел, требующих немедленного решения. Существует вероятность некоторого ухудшения финансового положения. Возможны разногласия с начальством, хотя вы усердны в работе более, чем обычно. Не исключены неприятности со здоровьем.

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Лев. День может быть достаточно спокойным, но с неприятным оттенком негативных явлений предыдущих дней. Постарайтесь все неприятности воспринимать без эмоций. Не исключено, что вечер принесет вам приятную встречу.

Дева. Опасный, критический день для Дев. Судьба по-прежнему проверяет вашу выдержку и верность жизненным принципам. Не исключено, что новые дела или рискованные предприятия приведут к финансовым потерям, а любая коммерческая деятельность принесет убытки. Не ввязывайтесь в пустые споры, которые ничего, кроме взаимного раздражения, не принесут. Во второй половине дня негативные тенденции идут на спад, однако бытовые проблемы займут все ваше время и повлекут за собой дополнительные расходы.

Весы. Жизненный потенциал, сексуальная энергия и оптимизм повышаются. Мужчин-Весов ждет сюрприз, приятное известие или подарок от близкого человека. Вы можете оказаться в центре внимания представительниц прекрасного пола, однако звезды не советуют заниматься сердечными делами – не исключено, что вы запутаетесь в любовных сетях. Женщины-Весы не должны сопротивляться творческим порывам. Вполне вероятно, что откроются новые источники заработка.

Скорпион. День благоприятный для планирования и оценки собственного положения. Звезды рекомендуют наметить приоритеты и правильно распределить свое время. Если не потеряете решимости и блеснете отличной деловой хваткой, достигнете отличных результатов. В этот день идеи, о которых вы думали в течение последнего времени, способны принести быстрый и весомый результат. Ваша энергичность и спонтанность в поступках может заразить или удивить окружающих.

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Стрелец. Покровительство Меркурия может принести успех в сфере профессиональной деятельности. Будьте терпеливы, стремитесь вникнуть в существо вопроса. Ответственность и добросовестность будут способствовать всем вашим начинаниям. Вероятный совет или помощь друга окажет влияние на дальнейшую судьбу.

Козерог. Критический день. Сегодня вам покажется, что все вернулось на круги своя, но это чувство обманчиво. Звезды рекомендуют сохранять осмотрительность при заключении финансовых сделок. Ситуация может измениться к худшему в любой момент. Новые контакты создадут в будущем множество проблем.

Водолей. День благоприятный для активного отдыха. Вероятно неприятное известие, которое заставит вас броситься навстречу неизвестным опасностям или встать на защиту собственных интересов. Необдуманные действия по отношению к дорогому человеку или нежелание прийти к согласию, поступившись внутренней свободой, могут иметь длительные неприятные последствия. Это приведет к разладу с самим собой и к серьезным конфликтам в семье.

Рыбы. Крайне благоприятный день. Вы встретитесь с друзьями и товарищами, наведете порядок в доме или приготовите вкусный ужин. Вечер лучше провести в веселой компании.

Астролог: Вальдемар Небоходцев