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21 июня 2019, 23:00 0

Наступила самая короткая ночь в году

Наступила самая короткая ночь в году
Фото: Амур.инфо

Ночь с 21 на 22 июня будет самой короткой ночью в году. Световой день в пятницу, 21 июня, длился 12 часов 33 минуты.

21 июня, в день солнцестояния, солнце поднялось в полдень на максимальную высоту над горизонтом. В течение 24 часов звезда описывает самую большую дугу на небе, сообщают «Известия». Это астрономическое событие знаменует начало астрономического лета в Северном полушарии.

В течение следующих дней продолжительность дня остается неизменной, затем световой день начинает убывать: светило начинает обратное поступательное движение вниз по эклиптике.

С 23 июня световой день начнет сокращаться примерно на одну-две минуты и к концу месяца его продолжительность уменьшится на шесть минут. Тенденция на убыль будет продолжаться вплоть до середины декабря — дня зимнего солнцестояния.

В древних религиях и культурах день летнего солнцестояния считался важным праздником. На Руси до принятия христианства славяне справляли в этот день праздник Ивана Купалы — считалось, что эти ритуалы определяли, какой будет жизнь человека весь следующий год. Однако после принятия григорианского календаря праздник перестал совпадать с самым длинным днем в году.

У некоторых народностей Севера (например, у якутов и эвенов) к летнему солнцестоянию приурочено празднование национального нового года, пишут «Вести».

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#природа

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