В Амурской области получать пособия могут только держатели карты «МИР»

Пособия по материнству и детству, назначаемые с 1 мая 2019 года, должны перечисляться только на карты «МИР». В Амурской области изменился порядок выплат некоторых социальных пособий.

Как сообщает амурское региональное отделение Фонда социального страхования, обязательными к зачислению на карты «МИР» являются выплаты гражданам, имеющим детей, и выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации.

Изменения коснулись также пособия по временной нетрудоспособности тем, кто подвергся воздействию радиации; пособия по беременности и родам; единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности; единовременного пособия при рождении ребенка; ежемесячного пособия по уходу за ребенком.

Все выплаты будут перечисляться на банковские счета застрахованных, операции по которым осуществляются с использованием карт «МИР». При подаче заявления на выплату пособий на банковский счет, который предусматривает использование карты, гражданину необходимо указывать только номер карты «МИР», а при направлении работодателем реестров выбирать способ получения – «на карту «МИР». Иначе банк получателя средств идентифицирует выплату как сумму невыясненного платежа.

Как отмечают специалисты регионального отделения Фонда социального страхования, при перечислении пособий после 1 мая банк проверяет наличие привязки к банковскому счету платежной карты «МИР». Если к указанному счету привязана другая карта, то банк обязан задержать зачисление выплат.

В таком случае не позднее следующего рабочего дня банк направит получателю средств уведомление с предложением в течение 10 рабочих дней получить выплату наличными в отделении банка либо представить распоряжение о зачислении суммы выплаты на другой, подходящий по всем критериям банковский счет. Если в указанный срок вопрос не решится, на 11-й день невостребованные деньги вернутся в Фонд. Работодатель получит уведомление для уточнения способа получения пособия.

На карты «МИР» будут перечисляться пособия, которые были оформлены 1 мая 2019 года и позднее, а также пособия, которые назначены до 1 мая, но первая выплата по которым должна произойти после этой даты.

Если до 1 мая работник уже получал ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора на карту иной платежной системы, то выплаты можно продолжить перечислять на тот же счет, вплоть до окончания срока действия карты, но не позднее 1 июля 2020 года. После указанной даты социальные пособия должны перечисляться на карты «МИР».

Если карты «МИР» нет, то работник вправе самостоятельно выбирать, в каком банке и на каких условиях оформить банковскую карту. Главное, чтобы она принадлежала к национальной платежной системе «МИР».

На сегодняшний день в Приамурье по линии Фонда социального страхования РФ получают выплаты более 54 тысяч амурчан. Из них 20 % получают пособия на карту «МИР».