В Белогорске река Томь начала угрожать подтоплением

В Белогорске поднимается уровень воды в реке Томь. Глава Белогорска Станислав Мелюков, замглавы по ЖКХ Александр Башун и начальник управления по делам ГО и ЧС Иван Пивкин на месте оценили ситуацию в районе берегоукрепления поселка остров Старица.

Чтобы привести берегоукрепление в порядок, требуются сотни миллионов. Поэтому городу проще выплачивать компенсации подтопленцам.

Главное управление МЧС России сообщило администрации города о возможном подъеме воды в реке Томь. 23-24 июня уровень может достигнуть 290–330 сантиметров. Есть риск подтопления.

«Возможность подтопления на участках дач Междуречье, части левобережья Томи при подъеме уровня воды свыше 320 сантиметров. Это переулок Томский, Набережная в районе госпиталя, – говорит начальник управления по делам ГО и ЧС. – Поселок остров Старица при таком уровне не попадет в зону подтопления. При этом здесь уже возведена дамба, способная сдержать воду, даже если она поднимется до 420 сантиметров».

Пока уровень воды опасений не вызывает, отмечают специалисты управления по делам ГО и ЧС. Каждые четыре часа ведомство получает данные с гидропоста.

На следующей неделе синоптики прогнозируют дожди. По поручению главы города Станислава Мелюкова, дамба дополнительно укреплена там, где ее подмыло. Муниципалитет готов организовать дополнительные работы по укреплению дамбы мешками с песком. Запас в 9 тысяч штук обеспечило управление по делам ГО и ЧС.

«По идее, здесь надо все берегоукрепление проводить. Река городу не принадлежит. В свое время минприроды организовало проведение обследования. Для того, чтобы привести берегоукрепление в порядок, нужны сотни миллионов. Цифры заоблачные, поэтому проще выплачивать компенсацию каждый раз, когда происходит подтопление», – отметил глава Белогорска.

Первая дамба по уровню воды в 3 метра в районе парка имени Котовского была построена по инициативе главы Белогорска еще в 2010 году. Тогда она выполнила свое предназначение и защитила остров от полного затопления. Вторую дамбу по уровню воды 3,2 метра возвели уже в 2013 году, в пойме реки. В 2017 году сооружение из грунта и щебня отсыпано на высоту 420 сантиметров.