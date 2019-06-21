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Выпускной в Благовещенске: фоторепортаж на Амур.инфо

Выпускной в Благовещенске: фоторепортаж на Амур.инфо

В Благовещенске состоялся выпускной вечер. В этом году 11 классов закончили 1 258 юношей и девушек. На главной площади областной столицы выпускников поздравили губернатор Амурской области Василий Орлов и мэр Благовещенска Валентина Калита. Амур.инфо представляет фоторепортаж с мероприятия.

В районе малой сцены каждая школа представила интерактивную фотозону. На больших экранах пролистали выпускной фотоальбом, в котором запечатлены трогательные моменты школьной жизни. На сцене для выпускников провели концерт.

С 21 по 25 июня с городе запрещена продажа спиртного. Во время праздничных мероприятий в школах усилят пропускной режим. К охране порядка подключатся не только полицейские, но и учителя с родителями.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в этом году выпускной вечер в Благовещенске пройдет без запуска в небо воздушных шаров. От одной из самых популярных традиций решили отказаться в пользу экологии. Поддержал эту инициативу и город Белогорск. Там вместо запуска шаров выпускники хлопнут хлопушки.

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#праздники #школа

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