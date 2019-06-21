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Амурчанам, воспитывающим детей-инвалидов, предлагают «Социальную передышку»

Амурчанам, воспитывающим детей-инвалидов, предлагают «Социальную передышку»
Фото: ru.depositphotos.com

В Амурской области воплощают проект для семей, воспитывающих детей с ментальными нарушениями. Он называется «Социальная передышка» и дает родителям возможность на время передать ребенка в Малиновский дом-интернат.

Длительность «передышки» составляет две недели. За это время родители наберутся сил, решат семейные и бытовые вопросы. Как сообщает министерство социальной защиты населения Амурской области, проект является единственным в Амурской области, способствующим организации летнего отдыха детей с ментальными нарушениями и социализации ребенка в обществе. В ведомстве отметили, что для пяти ребятишек уже начались каникулы в учреждении.

Воспользоваться «Социальной передышкой» могут родители детей-инвалидов в возрасте от семи до 14 лет, которые признаны нуждающимися в обслуживании в стационарной форме, а также ранее получившие реабилитацию в Малиновском детском доме-интернате не менее двух раз.

«Мамы детей-инвалидов порой не отдыхают годами, поскольку не могут отойти от своего ребенка ни днем, ни ночью. Бывают ситуации, когда родителям требуется неотложная помощь, а обратиться в данный момент не к кому. Проект "Социальная передышка" нацелен на поддержку для такой категории родителей», – объясняет директор Малиновского дома-интерната Евгения Куликова.

В период нахождения в детском доме дети получат комплекс социальных и медицинских услуг. Кроме того, с ребятами будут заниматься сотрудники Малиновского детского дома, учить их элементам бытовых, трудовых, творческих, коммуникативных навыков. Также дети смогут заниматься с логопедом, психологом, дефектологом, инструктором по труду, музыкальным руководителем.

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#дети #соцзащита

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